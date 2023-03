Escobars ‘cocaïnenijlpaarden’ verhuizen naar India en Mexico, maar niet allemaal

Voor zeventig nijlpaarden zijn de zorgeloze dagen aan de Magdalenarivier in Colombia geteld. Ze worden verplaatst naar India en Mexico, hebben Colombiaanse autoriteiten woensdag besloten. Het plan kost naar verwachting rond de 3,5 miljoen dollar (3,22 miljoen euro).

Het begon met de vier nijlpaarden die drugsbaron Pablo Escobar in de jaren tachtig naar zijn privédierentuin importeerde. Drie vrouwelijke exemplaren, één mannelijke. Na Escobars dood werden de meeste dierentuinbewoners verplaatst, maar niet de nijlpaarden, die met een gewicht van meer dan een ton lastig te vervoeren zijn. Ze bleven achter in een poel water.

Veertig jaar later zijn de nijlpaarden officieel een invasieve soort in Colombia. Zo’n 130 stuks hebben zich gevestigd rondom de Magdalena, sommige honderden kilometers van Escobars oude landgoed. Het is de grootste bevolking buiten Afrika, waar de dieren inheems zijn. Wetenschappers spreken van „buitengewoon snelle aanpassing” aan de omstandigheden in het Colombiaanse rivierenland. Een natuurlijke vijand hebben de nijlpaarden er niet.

Als het zo doorgaat, zwemmen in 2039 bijna 1.500 nijlpaarden in Colombia, schatten de onderzoekers. Volgens de regionale overheid zorgt dat voor „grote uitdagingen voor de biodiversiteit en lokale gemeenschappen”. De risico’s bestaan onder meer uit verstoorde ecosystemen, platgestampte akkers en aanvallen tegen mensen. Nijlpaarden zijn bepaald geen zachtaardige huisdieren: een Zuid-Afrikaanse man die hoopte het tegendeel te bewijzen, werd in 2011 doodgebeten door zijn nijlpaard Humphrey.

Maatregelen

Afschieten is geen optie meer sinds twee Colombiaanse militairen in 2009 een nijlpaard neerschoten. Dat zorgde voor publieke verontwaardiging, schrijft de BBC, waarna de dieren een wettelijk beschermde status kregen.

Steriliseren dan? Te ingewikkeld, zegt een deskundige tegen de Colombiaanse krant El Tiempo. „Het probleem is dat je de hele bevolking in beeld moet hebben om bij te houden welke individuen al zijn behandeld.” En daarbij kan ook een gecastreerd nijlpaard nog decennialang voor schade zorgen.

Vliegende nijlpaarden

Dus worden zeventig nijlpaarden binnenkort het land uitgezet. Tien gaan naar Mexico, de rest naar India. De dieren worden eerst in kooien gelokt, schrijft CBS, en vervolgens op het vliegtuig gezet. De klus, volgens de regionale overheid bedoeld om „de levens van nijlpaarden en inwoners te beschermen”, moet in juli geklaard zijn.

Wat er met de achterblijvers gebeurt, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat ze zich blijven voortplanten, waardoor de nijlpaardbevolking zonder ingrijpen jaarlijks met bijna 15 procent zou groeien. Alleen als er jaarlijks zo’n dertig dieren verhuizen, verdwijnt het nijlpaard op termijn uit Colombia.