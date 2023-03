Ze gaat zitten op het verwarmde leer en drukt op knopje 1. Vanzelf schuift haar zitting naar voren, de leuning iets naar achteren, precies afgestemd op haar ideale houding. Als rockzangeres Anneke van Giersbergen wegrijdt, nee wegglijdt, buigt het stuur automatisch nog wat naar haar toe. Ze heeft de Jaguar XJ nu een paar maanden en het is „een feest”. „Hij is chique, maar ook stoer, lomp en lang. Met twee uitlaten, zodat -ie lekker bromt als je hem aanzet.”

Ze kent alle mogelijke soorten bandvervoer. Met metalband The Gathering tourde ze jarenlang in een klassiek bandbusje, in het buitenland slaapt ze in grote nightliners. Ze kent de taxi’s naar het vliegveld: de chauffeur die doodleuk achteruitrijdt op de snelweg in Mexico-Stad, de absolute dollemansrit door Beiroet omdat ze twaalf uur later in Groningen moesten spelen. Ze zat te schreeuwen van angst. Ze kent de nachttrein van Moskou naar Sint-Petersburg en afgelopen zomer stapte ze op de fiets met de gitaar op haar rug, voor optredens in Eindhoven. Maar voor haar theater- en solowerk zit ze nu vaak alleen op de weg en dan pakt ze de „Jag” of „Jaggy”.

Van Giersbergen is gek op auto’s. Lang reed ze een oude Saab die klonk als een boot. Had ze spierpijn van het rijden, heerlijk. Maar toen ze weer met pech bij Best stond terwijl ze een live-show op tv moest halen, werd het tijd voor iets betrouwbaars. Ze hebben nog steeds een oude Honda, „de gooi- en smijtwagen”, waar ook haar man Rob Snijders zijn drumstel in kwijt kan, maar de Jaguar is hun nieuwe grote liefde. Van Giersbergen is ook lid van de club geworden, krijgt ze zo’n blad waarin ze alles leest over de XJ. „Ik heb dus een herensloep, zo noemen ze hem. Ik vind dat wel stoer, een rockchick in een herensloep.”

Foto Michiel Bles Foto Michiel Bles Foto Michiel Bles Foto’s Michiel Bles

Geen luxe-paardje

Een rockchick is geen luxe-paardje. Van Giersbergen houdt van hard werken, sjouwen met apparatuur is prima. Maar ze weet ook: om de vijf jaar scheert ze langs een burn-out. Niet door het spelen, maar door alles eromheen. Ze is net vijftig geworden en de luxe van de Jag geeft rust. Alles gaat automatisch. „Het gaat al aan als je ernaar kijkt.” Ze draait heavy metal om de energie van de show vast te houden, of akoestisch om te bedaren. „In dat bakkie ben ik echt even alleen. Ik denk veel na, over teksten bijvoorbeeld. Opvallend veel van mijn liedjes gaan over reizen, over vooruitgaan.”

Van Giersbergen is ook trots dat ze hem kan betalen. Dat zij en Rob dat toch maar mooi bij elkaar hebben gespeeld. „We geven verder alleen maar geld uit aan muziek.” Ze had haar ouders, „echte working-class heroes”, gebeld toen ze hem net gekocht had. Stond de hele familie buiten in Sint-Michielsgestel om te kijken wat er de straat in kwam zeilen.

Ze kent inmiddels de verwarde reacties bij tankstations en parkeerplaatsen. „Mensen verwachten toch dat er een heer uit de herensloep stapt.” Dus niet een getatoeëerde vrouw in trainingsbroek die gitaren uit de achterbak haalt. Kortsluiting in hoofden. „Er zijn veel verschillende reacties, van calvinistische schaamte tot ‘holy shit, vet!’. Nou, ik zit dus heel erg aan de kant van ‘holy shit, vet’.”