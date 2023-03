‘Een huis gaat ook over ruiken, voelen, in de zon zitten’

Bouwdoos

„Alleen de spanten zijn van massief hout”, verduidelijkt De Koning. „De wanden zijn heel licht, en de spouw tussen de binnen- en buitenwand is gevuld met houtvezels als isolatiemateriaal. Er zitten geen leidingen of installaties in de spouw en samen met het driedubbele glas zorgt dat voor een heel goede isolatie. Een van onze uitgangspunten is dat we alles wat we ontwerpen ook zelf moeten kunnen bouwen. Hoe makkelijker het is voor de bouwer, des te beter het resultaat. We hebben dit huis dan ook als een soort bouwdoos ontworpen. Erik en Femke hebben het huis deels zelf gebouwd, een aannemer was bij dit huis niet nodig.”

Van Santen: „We vinden het de kunst om van iets dat heel logisch en eenvoudig in elkaar zit, ook iets moois in brede zin te maken. In architectuur gaat het er nog altijd vooral om of een gebouw er mooi uit ziet – alsof architectuur alleen om kijken gaat en we alleen maar ogen hebben. Voor ons gaat esthetiek om alle zintuigen, en dus ook over voelen, ruiken en dingen als goede materialen en lekker in de zon zitten.”

Het huis is zo goed geïsoleerd dat het geen verwarming heeft

Femke Cuijpers en Erik Gille zijn tevreden met hun huis. „We hebben bijna alles op ons wensenlijstje gekregen”, zegt Gille. „Alleen onze wens van een huis van honderd vierkante meter is niet helemaal vervuld, en is, met negentig, iets minder geworden. Maar daar staat tegenover dat de zichtlijnen en lichtinval heel goed zijn. Precies zoals we wilden, is het huis een combinatie van intieme ruimtes en bijna museale ruimtes geworden. Ook is het heel flexibel: met schuifwanden kunnen de kamers worden afgesloten. En we hebben twee badkamers, een voor de gastenkamer die dank zij een opklapbed ook als gewone kamer is te gebruiken.”

„Dit huis voelt heel goed”, zegt Cuijpers. „Het is moeilijk uit te leggen, maar het heeft zeker te maken met dingen als luchtvochtigheid en akoestiek. Het huis is ook zo goed geïsoleerd dat het geen verwarming heeft. Voor de heel koude dagen hebben we een kleine pelletkachel maar die is deze winter praktisch niet aan geweest. Ook heel fijn is dat buiten binnen is in dit huis. ’s Zomers staat alles open en stap je zo vanuit de keuken de tuin in waar de vogels fluiten.”

„Femke wilde met bungelende voeten op de rand van het terras zitten”, zegt Gille. „En dat kan nu.”

Foto’s Jeanette Schluter.