De sponsoring van wereldtoppers werd toch wel duur voor supermarktketen Jumbo

Het was woensdag voor de zoveelste keer dit jaar raak. De Fransman Christophe Laporte komt solo over de finish in Dwars door Vlaanderen en houdt zijn handen ter hoogte van zijn buik tegen zijn geel-zwarte shirt aan, om nog maar eens te onderstrepen welke ploeg de beste is dit wielervoorjaar: Jumbo-Visma.

Maar bij de teambus gaat het niet over de twintigste zege van de Nederlandse ploeg in dit nog prille seizoen. Directeur en eigenaar Richard Plugge wordt gevraagd tekst en uitleg te geven over het nieuws dat het AD die ochtend heeft onthuld. Hoofdsponsor Jumbo, goed voor een derde van het budget van 36 miljoen euro van de gecombineerde schaats- en wielerploeg, zou overwegen te stoppen met sportsponsoring na 2024. Voor welke sporten dat zou gelden, en of ze in een kleinere rol door zouden willen, is niet duidelijk.

Lees ook: hoe kwam Jumbo-topman Frits van Eerd terecht in de wereld van een louche autohandelaar?

Plugge vertrekt geen spier. Hij is niet verbaasd over de ontwikkelingen. „Die heroverweging voelde en zag ik wel aankomen. Er is nogal wat aan de hand daar”, zegt hij tegen de NOS. Zorgen zegt hij zich niet te maken: „Er is geen reden tot paniek, dit project gaat echt nog wel door. Zonder of mét Jumbo. Dat is wat we aan het bekijken zijn.”

Topman opgepakt

Het nieuws dat Jumbo (10,3 miljard euro omzet, 100.000 werknemers) overweegt te stoppen, volgt op een roerige periode voor het supermarktbedrijf. In september vorig jaar werd topman Frits van Eerd opgepakt voor zijn vermeende betrokkenheid bij een witwasaffaire. Hij werd vrijgelaten, maar is nog altijd verdachte in de zaak. In december volgde het overlijden van oprichter en pater familias Karel van Eerd, op 84-jarige leeftijd. En deze maand werd bekend dat Frits van Eerd definitief terugtrad als topman en werd opgevolgd door financieel directeur Ton van Veen.

Het bedrijf beraadde zich echter al vóór de arrestatie van Van Eerd op zijn sportsponsoring. De afgelopen decennia groeide Jumbo uit tot een van de grootste sponsoren in de Nederlandse sport, met een budget over het afgelopen jaar van zo’n 20 miljoen euro. Tot hun stal behoort wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen (3 miljoen euro), die wordt gesteund sinds 2013 toen hij overstapte van het karten naar de autosport. Vanuit het bedrijf gaan er ook miljoenen naar de grand prix in Zandvoort (1,5 miljoen) en voetbalclub PSV (1 miljoen). Het meeste geld gaat sinds 2014 naar het gelijknamige wieler- en schaatsteam (12 miljoen).

De familie Van Eerd heeft liefde voor sport. Vader Karel hield van wielrennen, zijn dochters Monique en Colette gaan graag naar het schaatsen en zoon Frits is gek op auto- en motorsport. Hij zag bovendien, zei hij eens in een interview, „veel parallellen tussen ondernemers en sport”. Samen winnen, de slogan van het huidige wielerteam, is ook „het dna van het merk Jumbo”, vond Frits van Eerd.

Jutta Leerdam betreedt het podium na haar zege op de 1.000 meter bij de NK in Heerenveen Foto Vincent Jannink/ANP

Dat de familie Van Eerd door de recente gebeurtenissen een kleinere rol in het bedrijf is gaan spelen, is niet de enige reden voor het bedrijf om de sponsoruitgaven tegen het licht te houden. De afgelopen jaren is het succes van ‘hun’ sporters het supermarktconcern boven het hoofd gegroeid. Verstappen groeide uit tot tweevoudig wereldkampioen, de schaatsploeg werd een van de grootste commerciële teams met olympisch kampioenen in de gelederen, en het wielerteam transformeerde van het lachertje van het peloton tot de beste wielerploeg ter wereld.

Bij die nieuwe statussen hoorden nieuwe verwachtingen, ambities, en sponsorgeld. Het prijskaartje voor de Jumbo-sticker op de helm van Verstappen werd duurder terwijl de sticker werd verdrongen door andere sponsoren die ook veel geld wilden betalen voor zichtbaarheid.

Bij de wielerploeg kon Jumbo lang meegaan in de wens van Plugge om de beste te worden en daarom ook buitenlands talent aan te trekken. Maar toprenners als Jonas Vingegaard (Denemarken) en Primoz Roglic (Slovenië) staan ver af van de klanten van het concern dat alleen in Nederland en België actief is. Het project om met Nederlander Tom Dumoulin een grote ronde te winnen mislukte. En dat de ploeg vorig jaar de Tour de France won met maar één Nederlander in de gelederen, Steven Kruijswijk, was in dat opzicht ook niet ideaal.

De top is in de ogen van het concern de wel bereikt. Om dat niveau vast te houden, is alleen maar meer geld nodig. Dat ziet Jumbo niet zitten. Het verbindt zich liever aan talent dat het naar de top kan begeleiden, zoals het deed met Verstappen, autocoureur Rinus van Kalmthout en motorcrosser Jeffrey Herlings.

Langjarige contracten

Al die oorzaken lijken nu samen te komen voor het concern. „Op dit moment kijkt Jumbo naar haar positionering. Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities én de behoeftes van onze klant”, luidde het woensdag in een verklaring van de supermarktketen. Jumbo overweegt het vrijgespeelde geld te gebruiken om – zo beweert het – de prijzen te verlagen, of in andere maatschappelijke doelen te investeren.

Lees ook dit interview: Richard Plugge: ‘Ik wil per se dé sportploeg van dit decennium worden’

Voorlopig is er geen definitieve beslissing genomen. Daarmee wil Jumbo het liefst wachten tot na de Tour de France van deze zomer. De kans is groot dat er daarna wat verandert, maar niet op korte termijn.

Verstappens manager Raymond Vermeulen zei vorig jaar dat er een meerderjarig contract ligt met de Formule 1-coureur. Met PSV werd in 2022 een driejarige overeenkomst getekend. En met de wielerploeg is afgesproken dat er sprake is van een opzegtermijn van twee jaar, waardoor het team minimaal tot eind 2024 van steun verzekerd is.

Tegen die tijd zal het team een nieuwe, grote sponsor gevonden moeten hebben, een niet onmogelijke taak nu de prestaties zo goed zijn. Of zo’n sponsor ook zo makkelijk te vinden is voor de schaatsploeg en of het een gecombineerd project blijft, zijn andere vragen.

Het is in ieder geval onwaarschijnlijk dat onder de nieuwe topman Ton van Veen, die al twintig jaar bij het bedrijf betrokken is en in de rvc’s van PSV en Jumbo-Visma zit, het bedrijf volledig zal stoppen als sponsor, zeker voor de schaats- en wielerploeg waarvan het concern zich als een oprichter ziet. Maar het lijkt er wel op dat Jumbo zich in de toekomst zal beperken tot een bijrol.