Burgerdoden door Nederlandse bommen in Irak

Bij een bombardement op een woonflat in de Iraakse stad Mosul werd altijd gezegd: er zijn geen burgerdoden gevallen, maar nu blijkt dat wel het geval en het waren Nederlandse F16's die de aanval uitvoerden, ontdekten NRC-redacteuren Kees Versteegh en Melvyn Ingleby samen met NOS en Nieuwsuur. Hoe kon dit gebeuren?

Lees hier het stuk dat Kees Versteegh & Melvyn Ingleby schreven over de Nederlandse luchtaanval.

