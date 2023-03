‘Brussel waarschuwt Den Haag: geen vertraging in stikstofbeleid’

De Europese Commissie heeft stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) via een brief gewaarschuwd dat Nederland vaart moet blijven maken met de stikstofaanpak. Dat meldt RTL Nieuws donderdag. De brief is verstuurd door Virginijus Sinkevičius, de Eurocommissaris voor Milieu en Visserij verantwoordelijk voor de stikstofregels.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevestigt aan NRC dat een brief is binnengekomen van Eurocommissaris Sinkevičius, maar geeft geen commentaar over de inhoud. Volgens RTL benadrukt Sinkevičius in zijn brief dat Brussel een vertraging in de stikstofaanpak niet zal accepteren, en noemt hij het belangrijk dat de stikstofuitstoot in Nederland volgens plan wordt verminderd.

Door de grote zege van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen staat het stikstofbeleid van het kabinet onder druk. Het kabinet heeft een wet in de maak om de stikstofuitstoot door de landbouw voor 2030 te halveren. Maar het grootste speerpunt van BBB is juist het verzet tegen dit stikstofbeleid. Zo eist de partij dat de uitstoot pas in 2035 wordt gehalveerd en is het tegen de gedwongen uitkoop van boeren. Ook moet de kritische depositiewaarde, waarmee stikstofschade wordt gemeten, uit de wet.

Vorige week zinspeelde Van der Wal nog op een afspraak met Eurocommissaris Frans Timmermans, om te peilen hoe streng Europa is over het Nederlandse stikstofbeleid. Een jaar geleden ging Van der Wal ook al met hetzelfde doel naar Eurocommissaris Sinkevičius. Toen kregen Van der Wal en de delegatie ministers die was meegereisd te horen dat de richtlijnen best flexibel zijn, maar dat de Europese Commissie wel graag heeft dat Nederland werk maakt van zijn stikstofreductie voordat het bij Brussel aanklopt.

