Een buurtbijeenkomst met bij binnenkomst een plank vol lekkernijen zoals brownies, blondies en boterkoek. Een circa zevenjarig jongetje staat verlekkerd te kijken en zegt dan: „Ik kan niet kiezen.”

De vriendelijke dame achter de plank: „Dan neem je er toch twee?” Het jongetje grist twee dezelfde brownies van de plank.

