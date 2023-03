Aantal privévluchten fors toegenomen, ook in Nederland

Het aantal vluchten van privéjets in Europa is van 2020 tot 2022 bijna vervijfvoudigd. Dat concludeert onderzoeksbureau CE Delft donderdag in een onderzoek dat het uitvoerde in opdracht van Greenpeace. De ruim half miljoen privévluchten in Europa van vorig jaar stootten samen zo’n 3,4 miljoen ton CO 2 uit, bijna tien keer zoveel als twee jaar eerder.

In Nederland is eenzelfde toename te zien, van bijna 2.500 jets die in 2020 de lucht in gingen naar ruim 12.000 vorig jaar. De 53.000 ton koolstofdioxide die daarbij vrijkwam is een miniem deel van alle CO 2 -uitstoot in Nederland – nog geen 0,1 procent. Maar per individuele reiziger draagt zo’n privétrip wel veel meer bij aan klimaatverandering dan een doorsnee lijnvlucht. Een privéjet stootte vorig jaar gemiddeld 4,34 ton CO 2 uit per vlucht, terwijl een stoel in een lijnvlucht van Schiphol naar Barcelona naar schatting gelijk staat aan 120 kilo. Ter vergelijking: de voetafdruk van de gemiddelde Nederlander was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 13 ton CO 2 in 2020.

Veel privéjets blijven overigens dichter bij huis dan Barcelona. Vanuit Nederland waren Amsterdam-Londen, Maastricht-Luik en Rotterdam-Londen de populairste routes. De bestemmingen zijn vaak ook goed bereikbaar met de trein, schrijven de onderzoekers. Zo rijden er dagelijks ook acht treinen van Amsterdam naar Londen. Aan de andere kant vliegen jets gemiddeld verder dan twee jaar geleden, getuige de hogere CO 2 -uitstoot per vlucht. In 2020 was 3 procent van de privévluchten langer dan 3.000 kilometer, vorig jaar was dat 9 procent.

Corona

Greenpeace heeft betaald voor het onderzoek, maar Ad Ragas, hoogleraar Environmental Science aan de Radboud Universiteit, verwacht niet dat de inhoud daarmee minder betrouwbaar is. „CE Delft is een betrouwbare club, vergelijkbaar met TNO. Ik heb nooit een rapport van hen gezien waarvan ik dacht dat de inhoud was gekocht.”

De coronacrisis verklaart een deel van de toename van privéjetvluchten, denkt Ragas. „Zakenmensen die per se ergens heen moesten en normaal een lijnvlucht hadden geboekt, namen toen een privéjet.” Privéjetcharter GlobeAir schrijft dat er tijdens de pandemie meer mensen voor de eerste keer een privévlucht namen. Ragas: „Het kan zijn dat ze er vervolgens aan gewend zijn geraakt.”

„Schaamteloos”, reageert Greenpeace op Twitter. „De rijken pakken steeds vaker een privéjet, de meest vervuilende manier van reizen. Terwijl wij opdraaien voor de gevolgen van de klimaatcrisis.” De milieubeweging wil een verbod op privéjets.