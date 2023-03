Zuid-Holland eerste provincie waar BBB serieuze poging doet om provinciebestuur te vormen

In de provincie Zuid-Holland zou BBB samen met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks een ‘brede coalitie’ moeten vormen. Dat adviseerde verkenner Fred Teeven woensdagochtend in het provinciehuis in Den Haag. Samen hebben die partijen een meerderheid van de zetels: 30 van de 55.

Zuid-Holland is daarmee de eerste provincie waar de verkenner met een advies komt en BBB een serieuze poging gaat doen om een nieuw provinciebestuur te vormen. Die provincie is daarmee een testcase voor de rest: BBB werd in alle provincies de grootste en is daarmee in alle provincies aan zet. Woensdagochtend werden in heel Nederland de nieuwe Statenleden in de provincies geïnstalleerd.

De coalitie die Teeven in Zuid-Holland voorstelt, kan volgens hem op een „stabiele meerderheid en stabiel bestuur” rekenen, „gelet op de inhoud en de relaties”. Een alternatief zou een coalitie over rechts kunnen zijn, al is daar een extra partij voor nodig: BBB, VVD, CDA, JA21, PVV en SGP. Teeven: „Die coalitie wordt niet op voorhand uitgesloten.” Twee informateurs gaan de voorkeursoptie nu verder uitwerken.

Stikstof

BBB heeft – ook landelijk – als eisen gesteld dat de stikstofreductie niet naar voren wordt gehaald (2030 in plaats van 2035) en dat het onteigenen van boeren van tafel gaat. Fractievoorzitter in Zuid-Holland Hans Veentjer zei woensdag na afloop van de Statenvergadering te verwachten dat de andere partijen op deze dossiers „zullen meebewegen, onze kant op”. Juist om die reden viel D66 af voor coalitiedeelname. Veentjer: „Die zitten heel erg op die 2030.”

Fractievoorzitter Sinan Özkaya van GroenLinks zei juist dat „het realiteitsbesef bij BBB er nu moet zijn”. De partij moet tot compromissen bereid zijn, zei hij. Mogelijkheden daarvoor ziet Özkaya bijvoorbeeld bij woningbouw, het openbaar vervoer, natuur en recreatie, en het toekomstperspectief voor boeren. Özkaya: „Stikstof 2030 of 2035 laten we maar even waar het hoort: op landelijk niveau.” Verkenner Teeven liet weten na afloop dat het „ontiegelijk moeilijk” wordt vanaf nu.

Commissaris van de koning Jaap Smit benadrukte in de Statenvergadering meerdere keren de „verantwoordelijkheid” en de „grote druk op de schouders” van BBB. Hij sprak de wens uit dat de partijen er snel uit zijn en pleitte voor „enige rekkelijkheid in plaats van „dogmatische standpunten”. Smit: „We hebben geen tijd te verliezen.”