Tropisch en Hollands tegelijk

Terwijl Janneke overwinterde in Thailand moest ik er in ons kouwe kikkerlandje het beste van zien te maken. Som dtam: een frisse, pittige salade waarbij de vijzel een niet onbelangrijke rol speelt. Knoflook, gedroogde garnalen en pepers, maar ook een deel van de luciferdun gesneden papaja, worden er normaal gesproken in fijngestampt. Een Thaise stamppot dus eigenlijk. Dan is het bruggetje naar Hollandse hutspot zo gemaakt en vervang je de papaja net zo makkelijk door een grote winterpeen en eventueel een halve komkommer. Een paar flinke tenen knoflook, gestampt, fijngesneden of geperst. Een handje gedroogde garnalen. Voeg daar nog wat ‘kontjes’ uit de groentelade aan toe: een stronkje selderij, een stukje prei, enkele verdwaalde tomaten en je tovert zo een tropische verrassing van oer-Hollandsche groenten op tafel. Voor de dressing gebruikte ik wat ik in het keukenkastje vond: scheutje sesamolie, 2 eetlepels Kikkoman, enkele schepjes palmsuiker, een flinke slok hete azijn, een plens vissaus en wat chilivlokken. Even proeven of de verhouding zoet, zuur, zout oké is en smullen maar.

