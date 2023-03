‘Russische oligarch Abramovitsj financierde voetbalclub Vitesse, ontkende tegenover voetbalbond’

De Russische oligarch Roman Abramovitsj heeft in het geheim - en tegen de regels in - de Arnhemse voetbalclub Vitesse gefinancierd, met minstens 117 miljoen euro. Dat meldt de Britse krant The Guardian woensdag na het inzien van gelekte documenten. Eerder ontkende Vitesse dat de oligarch betrokken was bij de club. Voetbalbond KNVB deed tot twee keer toe onderzoek naar financiële banden tussen Abramovitsj en Vitesse, maar kon niks vinden.

Uit de gelekte informatie bleek dat Abramovitsj de overname van Vitesse in 2010 door Merab Jordania financierde, en de club daarna jarenlang financieel bleef steunen. Jordania, een vriend van de oligarch, was eigenaar van Vitesse tussen 2010 en 2013. Zelf was Abramovitsj de eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea gedurende die periode. Volgens de regels van de voetbalbond UEFA mogen clubs die in de Europese competitie tegen elkaar spelen niet dezelfde eigenaar hebben.

Abramovitsj verstrekte de leningen - die eind 2015 waren opgelopen tot een waarde van 117 miljoen euro - via verschillende offshore rekeningen. Een grote investering voor de Arnhemse voetbalclub, die in het seizoen van 2014-2015 een totale omzet van 14 miljoen euro had.

Onzekere toekomst

Vermoedens over financiële banden tussen de oligarch en de Nederlandse voetbalclub ontstonden al na de overname in 2010. Chelsea gebruikte Vitesse als partnerclub en leende spelers uit om meer ervaring op te doen. In 2013 droeg Jordania het stokje over aan een andere bekende van Abramovitsj. Een jaar later zei Jordania dat Chelsea Vitesse zou tegenwerken om beter te worden, een uitspraak die hij later terugtrok.

De zaken staan er financieel niet goed voor in Arnhem. Vitesse verkeert in financiële problemen en heeft bovendien al jaren ruzie met de eigenaar van het GelreDome, het stadion waar de club zijn thuiswedstrijden speelt. De twee partijen zijn in conflict over de huurprijs van het stadion, en wat Vitesse daarvoor terugkrijgt. Als de partijen niet vóór zaterdag een akkoord hebben, riskeert Vitesse het verlies van zijn proflicentie en daarmee het voortbestaan van de club.