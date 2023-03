Ralph Hamers stopt als topman bij Zwitserse bank UBS

Ralph Hamers stopt volgende maand als directievoorzitter van de Zwitserse bank UBS. Dat heeft het bedrijf woensdagochtend bekendgemaakt. De Nederlandse bestuurder zal tot 5 april in dienst blijven bij UBS, dat vorige maand de noodlijdende bank Credit Suisse overnam. Hamers, ex-topman bij ING, speelde daarbij een cruciale rol. Zijn opvolger is de Zwitser Sergio Ermotti, zo heeft de raad van bestuur van UBS besloten. Ermotti was de voorganger van Hamers tussen 2011 en 2020. Het is onduidelijk wat de Nederlander gaat doen na zijn vertrek bij UBS.

Volgens de verklaring van de bank heeft Hamers ingestemd met zijn vertrek om zo „de belangen te dienen van de nieuwe combinatie, de Zwitserse financiële sector en het land”, doelend op de overname van Credit Suisse. UBS spreekt van „nieuwe prioriteiten” waar Ermotti leiding aan moet geven. Hamers zal de komende tijd nog wel aanblijven voor een overgangsperiode om zijn opvolger in te werken. Ook zal hij voorlopig een rol blijven vervullen als adviseur binnen de organisatie.

Hamers stond vorige week in de schijnwerpers rond de overname van Credit Suisse, een concurrent van UBS. De bank nam die over voor 3 miljard Zwitserde frank (omgerekend zo’n 3,03 miljard euro). Door de overname smelten de twee grootste financiële instellingen van het land samen tot één van de grootste banken van Europa. Credit Suisse verkeerde in financieel zwaar weer. De Zwiterse overheid heeft flinke druk uitgeoefend op UBS om de overname te realiseren en wil garantstaan voor verliezen tot 5 miljard frank. De staat wilde graag dat de bank niet in buitenlandse handen kwam.

Beloning ING

Hamers werkte sinds 2020 bij UBS, na een eerder dienstverband bij ING tussen 2013 en 2020. In zijn laatste jaren als bestuurder was hij vaak het mikpunt van kritiek vanwege het bonus- en beloningsbeleid. Vooral een voorstel om Hamers’ vergoeding te verdubbelen tot 3 miljoen euro op jaarbasis zorgde voor veel beroering. Ook premier Mark Rutte (VVD) mengde zich destijds in de kwestie. Op bestuurlijk niveau klonk er kritiek op Hamers omdat ING te weinig zou hebben gedaan aan het anti-witwasbeleid. Mogelijk gaat justitie de topman daar nog voor vervolgen.

Na zijn vertrek naar Zwitersland verstomde de kritiek over zijn beloningen. Bij de Zwiterse bank verdiende Hamers fors meer dan in Nederland: over heel 2022 maakte de bank zo’n 12,7 miljoen euro over - bijna zes keer zoveel als hij bij ING incasseerde. UBS steeg in waarde sinds Hamers’ aantreden; het aandeel van de bank nam met 76 procent toe. Onder Hamers’ leiding heeft UBS onder meer geïnvesteerd in digitaliseringen op het gebied van vermogensbeheer.