Rajacenna tekent met alle vier de ledematen

Rajacenna van Dam uit Vlaardingen kan niet alleen met haar linkerhand heel goed tekenen. Ook met haar rechterhand. En sinds kort blijkt ze ook met haar beide voeten te kunnen tekenen. Haar filmpjes waarop versneld te zien is hoe handen en voeten eerst vier, maar inmiddels ook acht tekeningen tegelijk maken, zijn een hit op sociale media.

Het helpt dat ze vaak foto’s van beroemdheden natekent – zo was een van de acht tekeningen die ze simultaan maakte van de TikTok-ster Khaby Lame. Dat is een Senegalese Italiaan die met zijn grappige filmpjes in februari 2023 met meer dan 150 miljoen volgers de meest bekeken TikTok’er werd.

Met hem deelde Van Dam onlangs haar filmpje hoe ze zijn portret (ondersteboven, met de rechtervoet) schilderde. Tegelijk met die van Marilyn Monroe, Albert Einstein en Elvis. Lame reageerde enthousiast, en haar video werd „binnen 24 uur 4 miljoen keer bekeken”, aldus het persbericht dat haar managementbureau ‘Team Rajacenna’ onlangs verstuurde.

Ambidextrie

De vaardigheid dat je goed met beide handen, links en rechts, bent, wordt ambidextrie genoemd. Ongeveer 1 procent van de bevolking is ambidexter. Je hebt ambidexters in de sport en ook in de kunst: er wordt beweerd dat de linkshandige Leonardo da Vinci ook ambidexter was – hij maakte regelmatig aantekeningen in spiegelschrift.

Rajacenna van Dam (29) hield eerst helemaal niet zo van tekenen. Pas op haar zestiende, toen ze tijdens een vakantie in Italië een straattekenaar bezig zag, raakte ze geïnspireerd. Aanvankelijk begon ze alleen met haar linkerhand hyperrealistisch foto’s na te tekenen. Daarin bleek ze erg getalenteerd, en ze had succes. In 2011 mocht ze van het management van popzanger Justin Bieber een nauwkeurig nagetekende foto van hem aan hem aanbieden tijdens diens concert in Rotterdam.

Van Dam werkt dagen aan zo’n precies nagetekende foto, of aan fantasie-figuren zoals elven. Maar dat langdurige tekenen begon haar te vervelen, zei ze in een interview met RTL Nieuws.

Hersenactiviteit

Vandaar probeerde ze of ze met haar rechterhand tegelijk ook een andere tekening kon maken, zodat ze wat sneller kon werken. Dat lukte. Haar timelapse-filmpjes waarop dat te zien is waren online een succes. En daardoor aangespoord probeerde ze ook met haar voeten te schilderen, op een glazen tafel. Zodat ze kan zien wat ze tekent. „Als ik fantasytekeningen maak doe ik het uit mijn hoofd en als ik beroemdheden nateken dan heb ik de voorbeelden ondersteboven tegenover mij staan op een groot computerscherm”, laat ze desgevraagd per mail weten. Ze heeft een licentie op de foto’s van beroemdheden geregeld, zodat ze geen copyright-kwesties heeft.

De Duitse tv-zender ProSieben liet haar hersenactiviteit meten terwijl ze simultaan tekende: ze is uiterst geconcentreerd dan en heeft verschijnselen die op epilepsie lijken als ze tekent – maar daar heeft ze geen last van, zegt ze. Ze is inmiddels professioneel tekenaar, die in opdracht portretten vanaf 2.000 euro maakt. Daarnaast is ze, omdat ze zelf een maagaandoening en autisme heeft, in Rotterdam begonnen als ‘Hartenjager’, een sociaal project om mensen met een beperking met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen hun talenten te ontdekken.