PSV krijgt 20.000 euro boete vanwege ‘veldbestormer’, deel tribune blijft één duel leeg

De Europese voetbalbond UEFA heeft de Eindhovense voetbalclub PSV een boete opgelegd van 20.000 euro, omdat een fan van de club tijdens een wedstrijd tegen Sevilla FC het veld oprende en de keeper aanviel. Dat meldt de club woensdag. Dylano K. had zijn stadionverbod tot 2026 omzeild door een vriend een kaartje voor hem te laten kopen. Niet alleen legt UEFA PSV een boete op van 20.000 euro voor de actie van Dylano K., ook moet tijdens het eerstvolgende Europese duel een deel van de oosttribune leeg blijven. Daarnaast moet PSV bijna 10.000 euro boete betalen omdat bier op het veld werd gegooid.

Lees ook deze analyse: Een veldbestormer bij het voetbal, nauwelijks een verrassing

Tijdens de slotfase van de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla FC op 23 februari rende Dylano K. het veld op en probeerde hij de keeper van de tegenstander te slaan. Voor zijn actie kreeg Dylano K. vorige maand drie maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk. De politierechter vond zijn actie respectloos, meldde persbureau ANP. „U noemt zich voetbalfan. Maar dit heeft niets met voetbal te maken.” Ook werd het hem zwaar aangerekend dat hij al eerder veroordeeld was voor voetbalgeweld. Dat had hem niet alleen een stadionverbod tot 2026 opgeleverd, maar ook al een gebiedsverbod en meerdere taakstraffen.

PSV gaat proberen de geldboete te verhalen op Dylano K., schrijft algemeen directeur Marcel Brands in het persbericht. „We vinden het erg vervelend dat een deel van de PSV-supporters de dupe is van de misdraging van een individu.” Eerder zei hij tegen NRC dat zijn club wil proberen om de stadionverboden in de toekomst beter te handhaven, hopelijk met een meldplicht. Nu kunnen supporters met een stadionverbod nog vrij makkelijk binnenkomen met het ticket of de seizoenskaart van een ander.

Vuurwerkbom

Voor een ander voetbalgeweldsincident eiste het Openbaar Ministerie woensdag veertig maanden celstraf tegen Ajax-supporter Sohaib L. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen SL Benfica in maart vorig jaar gooide hij een zware vuurwerkbom in een ruimte, waardoor in ieder geval vijf agenten blijvende gehoorschade opliepen. Volgens de aanklager behoort de Amsterdammer tot „de ultra’s, de groep die binnen de supportersschare van Ajax de meeste problemen veroorzaakt”, aldus persbureau ANP. Een deel van zijn straf is al binnen: een stadionverbond van zeven en een half jaar.

Ook in Groningen was het onlangs raak: speler Jetro Willems kreeg tijdens een wedstrijd tegen sc Heerenveen een klap van een supporter van zijn eigen club. Sinds het einde van de pandemie neemt de KNVB bijna drie keer zo veel ‘wanordelijkheden’ waar als in de jaren ervoor. In het seizoen 2021/2022 werden 1.258 stadionverboden uitgedeeld, dubbel zo veel als voor de pandemie.

Lees ook: Het geweld onder voetbalfans escaleert telkens weer