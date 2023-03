Plakken, stacken, prutsen voor een perfecte zonnefoto

Wie een mooie ruimtefoto zoekt hoeft maar aan te kloppen bij websites van de Hubble-telescoop of de Soho-zonnetelescoop. Ook de nieuwe James Webb Telescope is al uitgebreid te vinden op de foto-site Flickr, waar trouwens ook álle oude Apollo-foto’s te vinden zijn, meestal in geweldige resoluties. De marswagentjes, de venussondes, de New Horizons ver de Kuipergordel in – allemaal hebben ze vrij toegankelijke galleries in de eindeloze reeks websites van de ruimteorganisaties. En gratis te downloaden, want betaald met belastinggeld. De grote ruimteorganisaties verbinden zich graag aan het publiek. Zonder publiek enthousiasme zouden de peperdure sondes niet van de grond komen.

Maar toch, er is óók enorm veel ruimte voor fotografie vanaf de aarde, zelfs uit je eigen achtertuin met een goede amateurtelescoop. Om dan je foto’s onder de aandacht te brengen, heb je niet alleen de technische vaardigheid nodig maar ook de zwier van ‘inspirational astrophotographer’ Andrew McCarthy. Vanuit zijn ‘backyard in Arizona’ onder de ‘light-polluted Sacramento sky’ bedient hij vele honderdduizenden volgers op Instagram en Twitter met schitterende foto’s van planeten, sterren en de zon én met enthousiaste verhalen over zijn relatief eenvoudige apparatuur en de duizenden foto’s die hij op zijn computer op elkaar ‘stackt’, aan elkaar plakt, en eindeloos elektronisch verbetert – een bron van informatie en geestdrift voor astrofotografen in spe.

McCarthy meldt ook eerlijk dat hij zich soms énige creatieve vrijheid voorbehoudt, als bijvoorbeeld bepaalde plekken in een samengestelde foto net te onderbelicht blijken. En wie niet zelf ’s nachts de koude tuin in wil, kan gewoon de foto’s van Andrew bestellen, voor aan de muur, afhankelijk van de grootte voor 70 tot 500 dollar.

Zijn laatste succes is een gedetailleerde foto van de zon, die is samengesteld uit 90.000 recente zonnefoto’s (let op de grote zonnevlam die er op 17 maart naar buiten sloeg) en uit foto’s van de corona uit 2017, genomen tijdens de zonsverduistering in de VS. Door het verblindende licht van de zon is die zonneatmosfeer alleen te zien tijdens een zonsverduistering. Deze gecombineerde zonnefoto is dus realistischer dan je ooit in werkelijkheid zou kunnen zien. Bekijk ook Maanmissie Apollo 11