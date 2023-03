Paus Franciscus opgenomen in ziekenhuis vanwege luchtweginfectie

Paus Franciscus is woensdag in het ziekenhuis opgenomen met een luchtweginfectie. Volgens het Vaticaan is het 86-jarige hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk niet besmet met het coronavirus, schrijven internationale persbureaus. Wel moet Francisus enkele dagen in het ziekenhuis blijven. De paus zou na zijn wekelijkse audiëntie op het Sint-Pietersplein last hebben gekregen van ademhalingsproblemen waarna hij met een ambulance naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome werd gebracht, schrijven Italiaanse media.

In eerste instantie beweerde het Vaticaan dat het zou gaan om geplande controles. Met Pasen in het vooruitzicht leek het Italiaanse kranten al onwaarschijnlijk dat het echt gaat om geplande onderzoeken. Voor de paus is het namelijk een van de drukste periodes van het jaar, met onder meer missen op Palmzondag, Goede Vrijdag en Paaszondag. Ook zou hij eind april afreizen naar Hongarije. Voor de komende dagen zouden de pauselijke afspraken grotendeels zijn afgezegd.

Paus Franciscus, die in Argentinië geboren werd als Jorge Mario Bergoglio, vierde onlangs zijn tienjarig jubileum. In een interview ter ere van zijn tweede lustrum zei hij dat hij zich ondanks zijn leeftijd en een darmoperatie in juli 2021 nog goed voelde, hoewel zijn darmproblemen wel waren teruggekeerd. Ook kampt hij sinds een jaar met knieproblemen en gebruikt hij daarom een wandelstok of rolstoel.