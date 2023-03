Onderzoekers publiceren conclusies over The Voice-misstanden, ITV biedt excuses aan

Productiemaatschappij ITV van het televisieprogramma The Voice of Holland biedt excuses aan naar aanleiding van een onderzoek naar de misstanden op de redactievloer van het programma. De spijtbetuiging is bedoeld voor „iedereen die enige vorm van ongepast gedrag heeft ondervonden” rond het maken van The Voice of Holland, stelt Lisa Perrin, bestuurder van ITV woensdag in een verklaring. „Als de klachten over ongepast gedrag waren doorverwezen naar het ITV management in Londen, zou de reactie anders zijn geweest”, aldus Perrin.

In januari vorig jaar stopte RTL met de opnames van de talentenshow, na onthullingen van het BNNVARA-programma Boos. Dat schetste een cultuur van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag. Oud-kandidaten beschuldigden onder anderen jurylid Ali B. en bandleider Jeroen Rietbergen. Ook is tegen het duo aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie maakte eerder deze maand bekend B. en Rietbergen te vervolgen voor seksueel misbruik; een zaak tegen Marco Borsato werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Lees ook Advocaat van The Voice-slachtoffers: ‘Ons systeem kan deze vrouwen niet echt helpen’

Naast het stopzetten van de opnames werd een onderzoek ingesteld door advocatenkantoor Van Doorne, de advocaat van ITV. Woensdagmiddag publiceerde het bedrijf de conclusies. Van Doorne heeft de periode tussen april 2015 en 2022 van het programma onderzocht, maar dat richtte zich vanwege afspraken met justitie en politie niet op mogelijke strafbare feiten zoals aanranding en verkrachting.

‘Flirterige sfeer’

Volgens het advocatenkantoor was sprake van „ongepast gedrag” in de vorm van „verbale opmerkingen, digitale berichten en fysiek contact” in een vaak ongelijkwaardige machtsverhouding. Sommige gedragingen werden door betrokkenen beschreven als „normaal” onderdeel van de entertainmentindustrie, anderen typeerden dat als grensoverschrijdend of beschadigend. Volgens Van Doorne „lijken sommige personen informeel te zijn aangesproken op hun gedrag”, maar concrete maatregelen leken ook uit te blijven.

Ook stellen de onderzoekers dat slachtoffers niet goed wisten waar ze terecht konden met meldingen. Verder beschrijven ze de sfeer rond de productie als „flirterig, fysiek en knuffelig”. Ook vertelde een slachtoffer hoe ze maandenlang seksueel getinte berichten via Whatsapp kreeg toegestuurd. Dit heeft zo lang kunnen duren omdat ze „het gevoel had er niet onderuit te kunnen komen” vanwege haar deelname aan een talentenprogramma „en ze de betreffende persoon beschouwde als machtig”.

Van Doorne adviseert ITV om de positie van de kandidaten te verbeteren door meer aandacht te besteden aan de hiërarchie en ongelijkwaardige machtsposities binnen de organisatie. Een andere aanbeveling is het overwegen om de rol van de vertrouwenspersoon te versterken en mogelijk te kijken naar externe ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een psycholoog voor de melders van ongepast gedrag.

Sébas Diekstra, advocaat van de slachtoffers, noemt de onderzoeksbevindingen in een eerste reactie „niets minder dan teleurstellend”. „Het valt vooral op dat de waarheid over wie wat wist op welk moment de dichte mist in wordt geduwd. Uiteraard is het wel duidelijk wier belangen daarmee worden gediend.”

Twijfels over onderzoek

Vooraf klonk er al forse kritiek op de keuze van ITV om de eigen advocaat in te huren voor het onderzoek. ITV riep slachtoffers op zich te melden bij Van Doorne, het advocatenkantoor waarmee zij eerder een overeenkomst tekenden om mee te doen aan het programma. Critici stelden de onafhankelijkheid van Van Doorne in twijfel. Advocaat Diekstra vertelde eerder aan NU.nl dat kandidaten zich niet durfden te melden omdat ze bang waren dat het kantoor mogelijk informatie doorspeelde aan ITV. Volgens Diekstra hebben RTL en ITV tijdens het onderzoek nooit contact opgenomen met de slachtoffers.

John de Mol van Talpa, die tot en met 2019 het programma produceerde, heeft altijd gezegd van één melding te hebben geweten over Jeroen Rietbergen. Daarop had hij hem gewaarschuwd dat het nooit meer mocht voorkomen. Bij ITV waren daarnaast meldingen bekend van vier (oud)medewerkers over ongepast gedrag, maar de kennis daarover bleef volgens Van Doorne steken op managementniveau en een functionaris die optrad als vertrouwenspersoon.

Statutaire bestuurders zouden van niets hebben geweten. Wel zijn na een oproep van Tim Hofman aan kandidaten van talentenshows om zich bij Boos te melden, augustus 2021, bij ITV Nederland „additionele leidinggevenden” op de hoogte gebracht. Maar de „schriftelijke vastlegging van de verspreiding van deze informatie was zeer beperkt”.