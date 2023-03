Minister Kuipers: nieuw borstkankermedicijn niet in basispakket omdat kosten niet opwegen tegen baten

Het nieuwe borstkankermedicijn Trodelvy wordt niet opgenomen in het basispakket omdat de gezondheidswinst niet in verhouding staat tot de hoge prijs. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) dinsdag besloten. „Er moet een grens worden getrokken”, zegt een woordvoerder. „We moeten keuzes maken. Elke zorg-euro kan maar één keer worden uitgegeven.” Vergoeding vanuit het basispakket zou betekenen dat er minder geld overblijft voor andere zorg.

Trodelvy geeft goede resultaten bij een bepaalde groep patiënten met triple-negatieve borstkanker, een agressieve vorm van borstkanker die vaak jonge mensen treft. In juli 2022 adviseerde het Zorginstituut minister Kuipers nog om het medicijn wel te vergoeden uit de basisverzekering. Daarvoor moest de prijs, nu circa 69.000 euro per patïent, met 75 procent omlaag. Daar bleek de fabrikant niet toe bereid. Het boek is nog niet helemaal gesloten, schrijft Kuipers in het besluit. „Mocht de fabrikant terugkomen en zeggen dat hij bereid is om opnieuw naar het bod te kijken, staan we daar natuurlijk voor open.” Met het middel zouden naar verwachting 139 patiënten per jaar behandeld zouden kunnen worden.

Het gebeurt zelden dat een bewezen werkend medicijn niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. De taaislijmziektemedicijnen Orkambi en Kaftrio waren in eerste instantie ook niet toegelaten tot het basispakket vanwege de hoge kosten. Na nieuwe onderhandelingen met de farmaceut kwamen de geneesmiddelen uiteindelijk toch in aanmerking.