Oude demonen steken de kop op na wraakacties en straatgevechten van de afgelopen dagen, die Kenia in chaos kunnen storten zoals vijftien jaar geleden bij politiek geweld gebeurde. Aanhangers van de regering vallen, met of zonder de officiële zegen, aanhangers en bezittingen van de oppositie aan.

„Kenia staat op de rand van anarchie”, begon het tv-journaal deze week na een dag van geweld in de door rellen verlamde hoofdstad Nairobi. „Stop deze waanzin”, kopte een krant. Terwijl elders in Nairobi met stenen gooiende jongeren van de oppositie in wolken traangas strijd leverden met de politie voerden ingehuurde schurken een invasie uit op de boerderij van voormalig president Uhuru Kenyatta en gingen er met schapen en geiten vandoor. De machtsstrijd tussen oppositieleider Raila Odinga en president William Ruto, evenals sociale onrust over hoge voedselprijzen, vormen de aanleiding voor de groeiende politieke instabiliteit. Nieuw is dat de machtsstrijd met georganiseerde bendes op straat wordt uitgevochten.

Het gevecht tussen Odinga en Ruto begon onmiddellijk na de omstreden verkiezingsuitslag in augustus. Met een nipte zege belandde Ruto in het presidentiële paleis en mislukte voor de vijfde keer de gooi naar de macht van de 78 jaar oude Odinga. Beschuldigingen over fraude werden door de rechters onbewezen geacht maar de oppositie bleef volharden dat er was gemanipuleerd. Odinga kondigde eerder deze maand aan iedere maandag en donderdag te demonstreren, maar de regering Ruto verbood betogingen.

De toon werd afgelopen week gezet door Kimani Ichungwah, leider van Ruto’s parlementaire meerderheid, die de relschoppende oppositie bedreigde: „Als eigendommen van Kenianen worden aangevallen, zullen we ook jullie boerderijen binnenvallen...”. Waarna hij zich tot de ex-president Kenyatta richtte: „U zult de prijs betalen als u doorgaat met het aanzetten tot geweld en bloedvergieten en dat is mijn boodschap aan niemand minder dan Uhuru Kenyatta, de sponsor van de oppositie en de huurling Raila Odinga.”

Journalisten in elkaar geslagen

En zo geschiedde. Maandagochtend werden door bussen tientallen jongeren afgeleverd bij de grote boerderij van Kenyatta, ze ontvingen naar verluidt ieder 30 euro en begonnen de omrastering door te knippen, ze plunderden en stichtten brand. Urenlang konden ze daarmee doorgaan, er was geen politieagent te zien. Toegesnelde journalisten werden in elkaar geslagen. Elders in de stad gooiden jongeren stenen naar een bedrijf van Odinga. In de sloppenwijk Kibera, een bastion van de oppositie, nam een bende met bescherming van de politie het op tegen Odinga’s aanhangers en een kerk en moskee gingen in vlammen op.

Het op grote schaal inhuren van jongeren door politici om herrie te schoppen leidde na omstreden verkiezingen in 2007 tot grootschalig geweld, waarbij in drie maanden van chaos naar schatting vijftienhonderd mensen omkwamen. Een gemeenschapsleider in Kibera die dat geweld destijds meemaakte, verzucht: „Hebben we dan niets geleerd? Het is wraak: jij plundert mijn bezittingen dus ik plunder de jouwe, hier komt geen einde aan.” En een Westerse diplomaat waarschuwt: „Er is een brandje aangestoken, er is een grens overschreden, dit is gevaarlijk”. Religieuze leiders, zakenlui en columnisten roepen op tot dialoog, maar de politieke kemphanen blijven oorlogstaal bezigen. Kenia is de meest open samenleving van Oost-Afrika maar met de huidige anarchie wordt, zo vrezen waarnemers, het democratische gehalte van Kenia uitgehold.

Oppositie en overheid hebben daar beide schuld aan. Kenia kent een grillige geschiedenis van politieke allianties. Na zijn herhaaldelijke electorale verliezen wist Odinga zich altijd alsnog een weg te banen naar de macht door een deal te sluiten met de zittende president. Zo kreeg hij in 2018 overheidsfuncties na een ‘handshake’ met president Kenyatta, die hij eerst te vuur en te zwaard had bestreden, waardoor de toenmalige vicepresident Ruto op een zijspoor belandde. Ruto, die zelf een lang verleden heeft van straatgevechten met politieke tegenstanders, weigert nu zo’n handdruk met Odinga.

Odinga eist dat de servers van de verkiezingscommissie worden geopend, waaruit de fraude bij de verkiezingen zou blijken. Het vuurt zijn aanhangers aan door te ageren tegen de verdubbeling van consumentenprijzen, zoals die van benzine, kunstmest en maismeel. Dergelijke vermenging van ruzies binnen de politieke elite en wrok onder de bevolking leiden ook in andere Afrikaanse landen tot oproer, zoals in Senegal en Zuid-Afrika. Slachtoffers in Kenia zijn de zakenlui, bij iedere demonstratie moeten zij hun winkels sluiten, schoenenpoetsers en groentevrouwen nemen de benen en kinderen kunnen niet naar school.