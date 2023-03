Onafhankelijk centrum moet misstanden in Nederlandse sportwereld ‘transparanter’ onderzoeken

Het kabinet maakt werk van een zogenoemd onafhankelijk integriteitscentrum voor de sportwereld. Dat is nodig omdat sport „extra kwetsbaar is voor grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing”, zo schrijft het ministerie voor Sport woensdag in een verklaring. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is de afgelopen jaren fors toegenomen. Nu komen die terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland, dat valt onder de sportkoepel NOC-NSF. Het nieuwe onafhankelijk centrum moet meer autonoom van de sportwereld opereren en ook over matchfixing en dopingzaken zal oordelen.

Ook wil het kabinet een „meer verplichtend karakter” van de VOG (verklaring omtrent gedrag) voor sporters en bestuurders in de sport bewerkstelligen, iets waar NOC-NSF al langer voor pleit. Nu is een VOG niet altijd verplicht in de amateursport. Minister Conny Helder (Sport, VVD) noemt discriminatie en grensoverschrijdend gedrag een bedreiging voor de sport. „Daarnaast ondermijnen het gebruik van doping en matchfixing de integriteit en maatschappelijke waarde van sport. Als minister van sport vind ik daarom dat de aanpak hiervan beter moet”, aldus Helder.

Helder komt tot het besluit na gesprekken met onder meer turnsters, dansers en het Instituut Sportrechtspraak (ISR), de instantie die volgens de huidige wet onderzoek doet naar meldingen van grensoverschrijdend gedrag en op basis daarvan eventueel een straf kan bepalen. Met het instellen van één onafhankelijk centrum wil Helder het makkelijker maken voor sporters om hun ervaringen te delen. Hier hoeven ze ook maar één keer hun verhaal te doen, en niet meerdere keren zoals in het huidige systeem.

Tuchtrecht op de schop

Daarmee gaat ook het tuchtrechtsysteem op de schop, die volgens het ministerie „in sommige zaken” niet heeft „kunnen bieden wat ervan verwacht werd”. In ogen van Helder is het tuchtrecht „niet toegerust” om stelselmatig grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, zo is gedrag met traumatische gevolgen voor sporters achteraf vaak lastig te bewijzen. Daarom komt er meer personeel en inspraak van sporters in het nieuwe systeem. Dat moet het tuchtrecht „transparanter en toegankelijker” maken dan nu het geval is.

Nu is het zo dat een sportvereniging na een melding van grensoverschrijdend gedrag verplicht een melding moet maken bij het ISR. Die kan op basis daarvan een onderzoek instellen, waarbij getuigen, beschuldigde en het slachtoffer worden gehoord. Vervolgens kan de aanklager een zaak seponeren, of bij voldoende bewijs een schikkingsvoorstel met strafeis aan de verdachte doen. De straffen kunnen gaan van een waarschuwing tot levenslang royement als lid van een sportbond.

De verdachte kan een door de ISR voorgestelde straf aanvaarden of weigeren. In dat laatste geval buigt een tuchtcommissie zich nog eens over de zaak. De melder van grensoverschrijdend gedrag wordt pas op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek als de verdachte zijn straf heeft geaccepteerd. Ook de melder kan in beroep gaan tegen de strafeis.

Toename meldingen

In het afgelopen jaar werd ruim 1.400 keer melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. Dat is een forse toename ten op zichte van 2021. De meldingen kwamen met name uit de amateursport en gingen voornamelijk over seksueel getinte gedragingen. Mogelijk is de toename te verklaren door meerdere voorbeelden van sportmisstanden die het nieuws haalden.

Zo werd toenmalig Ajax-directeur Marc Overmars begin vorig jaar ontslagen na een reeks meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Overmars had onder meer foto’s van zijn geslachtsdeel gestuurd naar vrouwelijke collega’s. Ook in de turnwereld zijn verschillende misstanden aan het licht gekomen, waarbij trainers de fysieke en mentale grenzen van sporters overgingen.