Kabinet komt met lijst verboden chemische grondstoffen om productie harddrugs tegen te gaan

Het kabinet heeft een lijst opgesteld van verboden chemische grondstoffen die gebruikt worden bij de productie van harddrugs. Dat maakten ministers Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid, VVD) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) woensdag bekend. Vanaf 1 april worden honderd chemische grondstoffen, zogeheten precursoren, verboden omdat deze uitsluitend worden gebruikt om harddrugs te maken. Het besluit komt na consultatie van meerdere deskundigen.

Met de maatregel willen de ministers de productie en handel van harddrugs tegengaan. „De georganiseerde misdaad probeert met nietsontziend geweld zoveel mogelijk geld te verdienen met de productie en handel van harddrugs”, aldus Yesilgöz-Zegerius. Met het besluit hoopt ze „eerder op te kunnen treden tegen de criminele structuren van deze gewelddadige industrie”.

Sinds 1 januari 2022 was zowel de in- als uitvoer, het bezit en het vervoer van drugsprecursoren al verboden. Ook wijzen de ministers een expertgroep van deskundigen aan die een lijst zullen bijhouden van drugsprecursoren. Het kabinet hoopt op die manier „doorlopend op te kunnen treden bij nieuwe opkomende grondstoffen voor harddrugs”. Voor het aanwijzen van de verboden stoffen gelden twee voorwaarden: ze worden mogelijk gebruikt voor de illegale productie van drugs, en er is geen legale toepassing van bekend. Op mogelijke overtredingen staat een maximumstraf van zes jaar gevangenis.

