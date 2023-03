Italië sluit als eerste EU-land kweekvlees uit, om ‘traditie en cultuur te beschermen’

De Italiaanse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat een verbod instelt op in laboratoria geproduceerd voedsel voor menselijke consumptie en veevoer. Keurt ook het parlement het voorstel goed, dan mag de Italiaanse industrie dus geen kweekvlees produceren. Bedrijven die dat in de toekomst wel zouden doen, riskeren boetes tot 60.000 euro.

Kweekvlees, ook wel laboratoriumvlees genoemd, wordt uit de stamcellen van dieren gekweekt. Milieu- en dierenrechtenactivisten zien het als een interessant alternatief voor de traditionele vleesproductie, die behalve belastend voor het milieu ook dieronvriendelijk is.

In Singapore wordt kweekvlees al verkocht, maar in de EU is het nog niet op de markt. Daartoe moet een bedrijf eerst een aanvraag indienen bij de Europese Commissie, die het product dan nauwgezet laat onderzoeken door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.

Aangezien zo’n aanvraag de komende tijd nog niet wordt verwacht, is het des te opvallender dat Italië als allereerste EU-land zich nu sowieso tegen deze ontwikkeling verzet. Het zegt veel over hoe de rechts-nationalistische regering van Giorgia Meloni naar deze evolutie kijkt. Minister Francesco Lollobrigida (Landbouw), zwager van de premier, is zelf een kopstuk van Meloni’s rechts-nationalistische regeringspartij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië).

Toen Lollobrigida aantrad als minister, werd zijn ministerie hernoemd tot ministerie van Landbouw en Voedselsoevereiniteit. Voor de rechts-nationalist is de bescherming van de Italiaanse traditie en cultuur – en dus ook van de Italiaanse vleesindustrie met haar salami en prosciutto – van groot belang. Tijdens een persmoment zei Lollobrigida dat „laboratoriumproducten niet dezelfde kwaliteit en welzijn kunnen bieden” en dat de Italiaanse traditie en cultuur moeten worden beschermd.

De reacties zijn verdeeld. De machtige boerenorganisatie Coldiretti is opgetogen over wat zij omschrijft als een verbod op ‘synthetisch’ voedsel. Het netwerk van voedselbedrijven Cellular Agriculture Europe zegt op zijn beurt tegen persbureau Reuters dat Italië de opties beperkt voor consumenten die geven om dierenwelzijn en de milieu-impact van hun voedselkeuzes. En de antivivisectieactiegroep LAV spreekt zelfs van een „ideologische en antiwetenschappelijke kruistocht tegen vooruitgang”.

Het verbod op in laboratoria geproduceerd voedsel is geen op zichzelf staande actie tegen minder conventioneel voedsel op de Italiaanse keukentafels. Vorige week kondigde Meloni aan dat Italië van plan is om ook de oorsprong van insecten in voedsel uitdrukkelijk op de labels te vermelden. De Italianen, aldus Meloni, moeten geïnformeerd kunnen kiezen wat zij eten.