De meeste gesprekken gaan over het weer, vertelt Jozef Battjes (32). Wat voor weer het vandaag is, welk weer het vorige week was, welk weer het volgende week wordt én welke activiteiten in dat weer kunnen worden ondernomen. We zitten aan de koffie bij The Point, „het servicehart van winkelcentrum Presikhaaf” in Arnhem, waarvoor hij een keer perweek de Max Mobiel bestuurt, een elektrisch tweepersoonsautootje dat maximaal amper 50 kilometer per uur haalt. Elke woensdag rijdt hij ouderen en mensen die weinig mobiel zijn van en naar dit gigantische overdekte winkelcentrum.

De gesprekjes die hij met zijn passagiers kan hebben, zijn een van de belangrijkste redenen dat hij dit vrijwilligerswerk doet. Ja, natuurlijk ook omdat de ouderen dat leuk vinden. Sommigen zeggen zelfs tegen hem dat hij de eerste persoon is die ze in dagen spreken. Maar híj heeft de praatjes ook nodig, zegt hij. Nadat Battjes zijn econometriestudie had afgerond, bleek het lastig om in dat werkgebied aan een baan te komen, omdat hij niet over de benodigde sociale vaardigheden beschikt. Nu hij regelmatig in een zeer krappe ruimte met een vreemde verkeert, wordt hij wel gedwongen om daarmee te oefenen.

Wat hij voor de ouderen betekent, vindt hij eigenlijk niet zoveel voorstellen. „Ik rij gewoon mensen heen en weer.” Maar Merveille Katendi (30), jongerenwerker en coördinator van the Point, is dat niet met hem eens. Terwijl hij duimen opsteekt naar voorbijgangers en een meisje opbeurt omdat ze voor haar dolfijnenspreekbeurt een voldoende kreeg in plaats van een goed, vertelt hij ondertussen over de groep jonge vrijwilligers aan wie hij leidinggeeft en de dankbare ouderen die er dankzij de Max Mobiel op uit kunnen. „Jozef verdient het om in het zonnetje te worden gezet”, zegt hij. Het afgelopen half jaar heeft hij „enorme groei” gezien bij hem. Battjes zegt later als hij de journalist bij het station afzet dat het compliment hem goed doet.

De timer gaat. Battjes moet een oudere dame bij haar huis ophalen en naar de fysiotherapeut brengen. Verder is het vandaag verrassend rustig voor zo’n regenachtige dag. Maar dan wil mevrouw Kets (89), een oude bekende van The Point, ook nog wel een ritje naar het winkelcentrum. Battjes komt rustig met haar aanrijden bij de Max Mobielstop, houdt de deur voor haar open en laadt de rollator uit de kleine achterbak. „Een keurige chauffeur die heel voorzichtig rijdt”, is de recensie. Dat is maar goed ook, want ze heeft ooit een whiplash gehad in de tijd dat doktoren nog niet wisten wat het was en heeft jarenlang niet goed kunnen functioneren, vertelt ze. Inmiddels is ze zo sterk als wat en zou ze best naar het winkelcentrum kunnen lopen. Maar ja, het weer hè.