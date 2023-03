Hoe realistisch zijn de stikstofeisen van de BBB?

De nieuwe leden van de Provinciale Staten worden vandaag geïnstalleerd. De grote winnaar, de Boer Burger Beweging, levert bijna een kwart van alle nieuwe statenleden. Hun eis: een ander stikstofbeleid. Maar kan dat wel? Politiek redacteur Rik Rutten zocht uit hoeveel ruimte er is om onder die stikstofregels uit te komen.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl

Lees en luister verder

Hoeveel stikstofruimte is er om Rutte IV bij elkaar te houden?

Dossier stikstof