Foutje van de Belastingdienst: 11.000 sociale huurders ten onrechte als minima gezien

De Belastingdienst heeft de bewoners van 11.000 sociale huurwoningen ten onrechte het stempel ‘laag inkomen’ gegeven, waardoor zij per 1 juli in aanmerking zouden komen voor een huurverlaging naar maximaal 575 euro per maand. Nadat meerdere corporaties hierover aan de bel trokken, heeft de Belastingdienst de fout rechtgezet.

Dat bevestigen betrokken instanties aan NRC. Afgelopen vrijdag kregen 206 woningcorporaties van de Belastingdienst het „dringende advies” bij een deel van hun huurders de voorbereidingen voor de huurverlaging te pauzeren, omdat de doorgegeven inkomensindicatie niet klopte. Het ging om eenpersoonshuishoudens met een onbekend inkomen. Van hen had de Belastingdienst ten onrechte doorgegeven dat zij tot de lage inkomenscategorie zouden behoren.

Huurcontract

De geplande huurverlaging per 1 juli is bedoeld voor huurders die maximaal 120 procent van het minimuminkomen verdienen. In totaal zijn dat 510.000 mensen. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) kondigde de maatregel vorig jaar aan om mensen met de laagste inkomens te compenseren voor de gestegen kosten voor energie en levensonderhoud. Ook de huurtoeslag is om deze reden verhoogd.

Bijna een kwart van de 11.000 woningen is van de Amsterdamse woningcorporatie Ymere, tevens de grootste corporatie van Nederland. „Wij zagen dat de informatie die de Belastingdienst doorgaf, niet altijd overeenkwam met de data waarover wij zelf beschikken”, zegt een woordvoerder van Ymere. „Dat hebben wij aangegeven bij de Belastingdienst, net als twee andere corporaties. Toen heeft de fiscus besloten even op de rem te trappen.”

Woningcorporaties krijgen alleen bij het tekenen van het huurcontract informatie over het inkomen van hun huurders. Daarom is het aan de Belastingdienst om uit te zoeken wie wel en wie niet voor de verlaging in aanmerking komt.

Bewoners zelf waren nog niet over de mogelijk onterechte huurverlaging per 1 juli geïnformeerd. „De Belastingdienst heeft tijdig gezien dat er een klein weeffoutje is gemaakt. Dat is hersteld”, zegt een woordvoerder van minister De Jonge. De Belastingdienst zou de 11.000 betreffende huishoudens nog deze week van een juiste indicatie voorzien, en deze doorgeven aan de betrokken woningcorporaties.

„Wij hebben ook begrepen dat de fout is hersteld en dat de correctie deze week wordt doorgevoerd”, zegt een woordvoerder van Aedes, de koepel van woningcorporaties. De mensen die eerst ten onrechte het stempel ‘laag inkomen’ kregen, krijgen nu het stempel ‘inkomen onbekend’. Mensen die toch menen voor de huurverlaging in aanmerking te komen, moeten dat volgens de woordvoerder zelf bij hun corporatie aangeven. De Belastingdienst zegt nog te onderzoeken hoe de fout is ontstaan.

Veel impact

Volgens zowel Aedes als het ministerie van Binnenlandse Zaken kan de huurverlaging gewoon op tijd ingaan. Volgens Aedes versturen de corporaties het voorstel hiervoor begin juni aan alle huurders die ervoor in aanmerking komen.

Minister Hugo de Jonge tekende afgelopen juni de zogeheten Nationale Prestatieafspraken. Met onder meer Aedes en huurdersorganisatie de Woonbond maakte hij afspraken op een aantal prangende thema’s. Naast de aangekondigde huurverlaging zijn ook afspraken gemaakt over verduurzaming en de bouw van 250.000 nieuwe woningen.

Experts twijfelen over de haalbaarheid van deze doelen, omdat de economische situatie is veranderd sinds de afspraken werden gemaakt. Bouwkosten zijn gestegen, net als de rente, personeel is nog altijd moeilijk te vinden. „Ik denk dat alles kan. Maar niet tegelijk, en ook niet snel”, zei Frans Schilder, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, eerder tegen NRC.

De huurverlaging zal bovendien in het bijzonder veel impact hebben op de financiële situatie van woningcorporaties in de toekomst, aldus Schilder: „Nieuwbouw rendeert op den duur, maar huurverlagingen gaan rechtstreeks ten koste van de investeringscapaciteit van corporaties. Ook over tien jaar zorgt die maatregel voor minder inkomsten.”