Fight or Flight is geen programma óver maar mét vluchtelingen

„Het fascinerende vind ik dat er nauwelijks iets gebeurt en je toch blijft kijken.” Kort maar krachtig recenseerde Rutger Castricum in HLF8 de realityshow De Bevers, over volkszanger John de Bever (zelf ook aan tafel) en zijn partner en manager Kees Stevens. Onbedoeld vatte Castricum daarmee ook het gros van de talkshowitems van de avond samen, waarbij HLF8 zelf wel de kroon spande. „Straks: één van deze mensen hier aan tafel gaat porno kijken met een VR-bril – ja, echt!”, kondigde presentator Sam Hagens enthousiast aan na de eerste helft. De kijker mocht zich op diens beurt inbeelden wat de uitverkoren tafelgast te zien kreeg.

Bij Khalid & Sophie mocht intussen Stefan Ruitenbeek, filmmaker bij kunstcollectief KIRAC, vertellen over een pornofilm die eerst wel, toen misschien niet en nu waarschijnlijk weer wel kon worden afgemaakt, waarin de 67-jarige auteur Michel Houellebecq niet echt, maar misschien ook wel een beetje seks heeft met een drie keer zo jonge vrouw.

Gelukkig was er ook nog iets te beleven voor kijkers die zich inmiddels wel erg aangewezen voelden op hun eigen fantasie. Na Ruitenbeek schoof programmamaker Sahil Amar Aïssa aan om te vertellen over het nieuwe programma Fight or flight (BNNVARA). Daarin wordt per aflevering een aantal mensen geportretteerd dat opgroeide in hetzelfde conflictgebied: een deel van hen bleef daar om te vechten, een deel vluchtte naar Nederland. „We moeten het narratief bij die vluchtelingen zelf laten”, vond Aïssa. „Er wordt zo veel óver ze gesproken, maar niet mét ze.” Naast hem zaten daarom twee van de mensen om wie het hier ging: de in Irak geboren Aelaf en Ashraf, die ruim acht jaar geleden op jonge leeftijd naar Nederland vluchtten toen IS Mosul binnenviel.

Camera als wapen

Niet aanwezig was hun neefje Azeez. Hij bleef in Mosul achter, zo viel te zien in de later op de avond uitgezonden eerste aflevering. Om te „vechten”. Hij koos dan niet letterlijk voor geweld, maar Azeez zag de camera waarmee hij de gruwelen van de oorlog vastlegt wel degelijk als een wapen; een wapen dat in zijn ogen nog krachtiger was dan een geweer. „Als je iemand met een geweer bedreigt en hem dan zegt iets te doen, zal hij je gehoorzamen”, legde hij uit. „Maar zodra je weg bent, houdt hij daarmee op. Als je iemand van gedachten kunt laten veranderen met een foto of een video, als je iemand van binnen kunt veranderen, maakt het niet uit of je weggaat. Want je weet dat die mensen nu echt begrijpen hoe de vork in de steel zit.”

De eerste aflevering van Fight or flight zat vol krachtige momenten die pijnlijk goed illustreerden hoe de vork in de steel zat. De rondleiding die Azeez gaf door zijn verwoeste stad, de levendige herinneringen van Aelaf en Ashraf aan hun vlucht op een bootje, hun gedesillusioneerde terugkeer naar de kale plek waar ooit het huis stond waarin ze waren opgegroeid, de kinderen die even verderop tussen het gevaarlijke puin speelden en elkaar plaagden met omgekomen broertjes: de beelden sloegen je genadeloos hard in het gezicht.

Toch nog maar even inschakelen bij Op1, want na dit emotionele geweld groeide de behoefte naar een item waarin nauwelijks iets gebeurt, maar waarnaar je toch blijft kijken. „We mogen het met recht een wereldprimeur noemen”, meldde Tijs van den Brink daar trots terwijl de camera inzoomde op een grotesk en ondefinieerbaar object dat oogde alsof je het wellicht kon gebruiken om mee te voetballen, maar vooral niet om te eten: „een gehaktbal van mammoetvlees. Hoe kan dit, en wat is het volgende uitgestorven dier dat we op ons bord kunnen verwachten?” De tv ging uit. Sommige dingen wil je noch zien, noch je inbeelden.

vervangt deze week Rinskje Koelewijn.