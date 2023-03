Elon Musk en andere techprominenten roepen op tot tijdelijke stop van ontwikkeling AI-systemen

Verschillende grote spelers in de techsector hebben een open brief ondertekend waarin ze AI-labs oproepen om experimenten met AI (kunstmatige intelligentie) per direct te pauzeren. De meer dan 1.100 ondertekenaars - onder wie Elon Musk, Yuval Noah Harari en Steve Wozniak - maken zich zorgen over het trainen van systemen die krachtiger zijn dan GPT-4, het meest geavanceerde taalmodel tot nu toe. Volgens hen kunnen geavanceerde AI-systemen grote risico’s vormen voor de maatschappij en de mens als er niet voorzichtig mee wordt omgegaan.

Volgens de ondertekenaars zijn AI-labs in een dusdanige race verwikkeld om „steeds krachtigere digitale geesten” te ontwikkelen, dat de planning en het beheer van die systemen niet zorgvuldig en betrouwbaar genoeg is. Ze zijn bang dat zelfs de makers van dit soort systemen - die nu al met mensen kunnen concurreren op bepaalde taken - ze in de toekomst niet kunnen begrijpen, voorspellen of beheersen. Ook waarschuwen ze voor het verspreiden van propaganda en onjuiste informatie door deze AI-systemen.

Daarom verzoeken de ondertekenaars om een ontwikkelpauze van zes maanden. „Krachtige AI-systemen moeten pas ontwikkeld worden als we er zeker van zijn dat hun effecten positief zijn en hun risico’s beheersbaar,” stelt de open brief. De prominenten vinden dat AI-labs en deskundigen deze pauze moeten gebruiken om veiligheidsprotocollen te ontwikkelen en implementeren.