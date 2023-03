De Jonge wil gebouwen en grond van het Rijk inzetten voor aanpak woontekort, asielcrisis en stikstof

Minister Hugo de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil het Rijksvastgoedbedrijf inzetten om onder meer woningbouw, asielopvang en het opwekken van duurzame energie te bewerkstelligen. Dat kondigde hij woensdagochtend aan. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dat eigenaar is van de grond en gebouwen van de rijksoverheid, heeft ’s lands grootste vastgoedportefeuille met bijna 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen en bijna 2 procent van het totale oppervlakte van Nederland.

De Jonge verwacht dat door de inzet van rijksgronden in Flevoland tot 71.000 woningen gebouwd kunnen worden bij Almere en Lelystad. Ook wil het Rijk oude overheidsgebouwen die niet meer gebruikt worden, zoals gevangenissen en kantoren, ombouwen tot woonruimte. De afgelopen jaren verloopt die zogenoemde kantoortransformatie niet denderend; in 2022 werden tienduizend woningen op die manier gerealiseerd. De Jonge verwacht dat rijkskantoren in toenemende mate beschikbaar komen voor transformatie door de opkomst van hybride werken.

Ook de stikstofcrisis, het hete hangijzer boven de Nederlandse politiek, moet met de ingreep van het kabinet worden aangepakt. De Jonge schrijft dat „boerenbedrijven die te dicht bij een natuurgebied zitten, zouden kunnen verhuizen naar grond van het Rijk waar stikstofuitstoot een minder groot probleem is”. Om zo’n uitwisseling te bewerkstelligen moet het RVB ook nieuwe grondaankopen doen zodat het zogenoemde ‘compensatiegronden’ heeft voor de stikstofuitstoot.

Feitelijk zijn alle bovenstaande maatregelen al eerder ingezet, maar het plan van De Jonge is wel een schaalvergroting van eerder uitgevoerde initiatieven. Huisvesting voor kwetsbare doelgroepen moet ook worden geïntensiveerd volgens de kabinetsplannen. Oekraïense vluchtelingen werden afgelopen jaar al opgevangen in rijkskantoren om het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te ontlasten.