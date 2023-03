Onlangs opende de eerste artificiële intelligentie-kunstgalerij ter wereld, Dead End, in ons eigen Amsterdam, waar onder meer digitale schilderijen en interactieve installaties worden getoond en verhandeld. Ik ben zeker van plan om er langs te gaan, want dat hele AI vind ik mateloos fascinerend. Maar het is tegelijkertijd een lastig gegeven, dat ook behoorlijk beangstigend kan zijn.

Toen Hanifa-ontwerper en creative director Anifa Mvuemba in mei 2020 haar Pink Label Congo-collectie lanceerde met een Instagram Live-show met 3D-modellen, was de hele (mode)wereld in rep en roer – ikzelf incluis. Want: revolutionair! En nu, krap drie jaar later, gaat de ene na de andere AI-catwalkshow of -modeserie viraal en verschijnen AI-modellen regelmatig in campagnes, op covers en op websites. Volgende maand vindt zelfs een heuse AI Fashion Week plaats.

De mogelijkheden van AI zijn welhaast eindeloos en het tempo waarin de innovaties elkaar opvolgen is bepaald indrukwekkend. Maar de (mode)metaverse mag dan technologisch vernieuwend zijn, in bepaalde opzichten is ze net zo vastgeroest als de traditionele. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop ‘diversiteit’ als gimmick of marketingfoefje wordt ingezet. Iets dat we maar al te goed kennen uit de ‘echte’ modewereld.

Kami

Eén naam kan hier niet ongenoemd blijven: die van The Diigitals, het eerste all digital modellenbureau ter wereld. Met als paradepaardje Shudu, het eerste virtuele supermodel ooit. Eerder deze maand kondigde Shudu op Insta aan dat de Diigitals-familie een nieuw lid verwelkomd heeft: de eerste virtuele influencer met downsyndroom, genaamd Kami. Kort voor Kamilah, ofwel ‘perfectie’, zo staat op de website van het bedrijf te lezen. Door haar deze naam te geven wil het bureau het stigma dat op Down rust doorbreken en laten zien dat deze aandoening geen ‘foutje’ is dat gefikst moet worden. Prachtig, uit naam van inclusie, ben je wellicht geneigd te denken. Zeker omdat ‘diversiteit’ iets is waar Diigitals-oprichter, modefotograaf en visual artist Cameron-James Wilson zich graag op laat voor staan.

Net als bij haar grote modellenzus Shudu dient de vraag zich aan: waarom zou je als merk of magazine niet met modellen van vlees en bloed werken? Daar gaat toch een veel groter emancipatoir effect van uit dan van een virtuele versie? Om van valse concurrentie maar te zwijgen. Shudu, Dagny, Brenn, Kami en hun andere Diigitals-collega’s stoten het brood uit de mond van echte modellen, die doorgaans al in de overlevingsstand staan zonder dat ze om klussen moeten wedijveren met modellen die in feite niet eens bestaan.

Vogue Singapore koos voor de cover van het maartnummer, dat het thema ‘roots’ kreeg, voor artificiële (rol)modellen: avatars van vrouwen uit Zuidoost-Azië, die uiteenlopende etnische groepen en culturen vertegenwoordigen. Een prachtige ode aan verscheidenheid, maar waarom niet zonder dehumanisering van beauty en individualiteit?