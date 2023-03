Bezoekersaantallen musea wereldwijd nog niet op niveau van pre-coronajaren

Heeft het publiek in het post-coronajaar de weg teruggevonden naar de musea? Nee, blijkt uit een meting van het kunsttijdschrift The Art Newspaper. Het aantal museumbezoekers in 2022 van de honderd best bezochte musea ter wereld mag dan verdubbeld zijn ten opzichte van 2021, het niveau van 2019 is nog lang niet gehaald. In 2022 bezochten 141 miljoen mensen de honderd best bezochte musea wereldwijd, terwijl dat er in 2019 nog 230 miljoen waren. Van die 141 miljoen bezoekers gaat alleen al 40 miljoen naar de top tien aan best bezochte musea.

Dat de bezoekcijfers van 2022 nog niet op het niveau zijn van 2019 komt onder meer doordat in China de musea nog gesloten waren vanwege het pas recent losgelaten zero-covidbeleid. Ook in Rusland zijn de bezoekerscijfers flink gekelderd, omdat er minder toeristen waren voor de musea. De Hermitage in St Petersburg trok in 2022 ruim 2,8 miljoen bezoekers, dat is 43 procent minder dan in 2019. Het Kremlin Museum in Moskou ontving zelfs 72 procent minder bezoekers en kwam in 2022 uit op ruim 850.000 bezoekers. Van de Russische musea had alleen het Staatmuseum in St Petersburg groeiende cijfers (11 procent meer). In dat museum behoort het werk van de Oekraïense kunstenaar Ilja Repin tot de topstukken van de vaste collectie.

Louvre best bezocht

Ook in West-Europa zijn de meeste bezoekersaantallen nog niet op hun oude niveau. Het Louvre, met ruim 7,7 miljoen bezoekers het best bezochte museum ter wereld, had 20 procent minder publiek dan in 2019. Van de vijf best bezochte musea trok alleen het Nationale Museum van Korea, over de geschiedenis van Zuid-Korea, in 2022 meer gasten: ruim 3,4 miljoen. De overige vier (naast het Louvre zijn dat het Vaticaan Museum, het British Museum en Tate Modern) moesten het met een kwart tot zelfs een derde minder bezoekers doen.

Britse musea kampten sowieso met minder bezoekers, overal kelderden de aantallen met ongeveer een derde, waarbij de National Gallery in Londen zelfs 55 procent minder mensen over de vloer had. Ook voor de musea in de Verenigde Staten waren de cijfers doorgaans niet goed. Het Guggenheim Museum in New York moest het met 42 procent minder bezoekers doen dan in 2019 en zakte terug naar 750.000 bezoekers. Alleen het New Yorkse MoMA steeg iets en kwam in 2022 uit op bijna 2,2 miljoen bezoekers, een stijging van 10 procent.

In Nederland zijn de cijfers ook minder gunstig dan in Frankrijk. Waar het Louvre een neergang had van 20 procent en bij de Fondation Louis Vuitton de blockbuster over de Morozov Collectie zorgde voor een groei van 31 procent, ontvingen zowel het Rijksmuseum (ruim 1,7 miljoen bezoekers) als het van Gogh Museum (ruim 1,3 miljoen bezoekers) 35 procent minder bezoekers dan in 2019. Deze twee musea zijn de enige twee Nederlandse in de top 100, op respectievelijk plaats 22 en 34. Met de huidige Vermeer-tentoonstelling zullen de cijfers voor het Rijksmuseum in 2023 ongetwijfeld rooskleuriger zijn.

Blockbusters zijn sowieso nog steeds onontkoombaar voor musea. Het Statens Museum For Kunst in Kopenhagen had het hoogste aantal bezoekers ooit (bijna 500.000 dankzij de expositie Matisse. De rode studio) en het Museum van Schone Kunsten in Boedapest scoorde met een blockbuster over Hiëronymus Bosch.

1. Louvre Parijs (7,7 miljoen bezoekers) 2. Vaticaanse musea, Vaticaanstad (5 miljoen) 3. British Museum, Londen (4,1 miljoen) 4. Tate Modern, Londen (3,9 miljoen) 5. Nationale Museum van Korea, Seoul (3,4 miljoen) 6. Musée d’Orsay, Parijs (3,27 miljoen) 7. National Gallery of Art, Washington (3,25 miljoen) 8. Metropolitan Museum, New York (3,20 miljoen) 9. Centre Pompidou, Parijs (3 miljoen) 10. Hermitage, St. Petersburg (2,8 miljoen)