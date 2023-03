Adidas ziet af van strepenstrijd met antiracismebeweging BLM

Weinig bedrijven beschermen hun beeldmerk met zo veel vuur als sportkledingfabrikant Adidas. Ziet het Duitse concern ergens drie strepen op kleding, dan kiest het vrijwel meteen de aanval. Alleen al in de laatste vijftien jaar voerde Adidas meer dan negentig rechtszaken vanwege inbreuk op zijn merkrechten. Daarnaast schikte het in ruim tweehonderd andere gevallen.

In zaken tegen andere kledingmerken zullen veel buitenstaanders zo’n houding begrijpen. Adidas gebruikt zijn drie strepen al meer dan zeventig jaar en investeerde vele miljoenen in de bekendheid ervan. Logisch dus dat het bedrijf niet wil dat anderen ermee aan de haal gaan. Maar in sommige gevallen kan het verstandiger zijn iets langer na te denken voor de dagvaarding op de post gaat, zo leerde Adidas deze week na een klacht tegen antiracismebeweging Black Lives Matter.

Aanleiding voor het conflict is een logo dat Black Lives Matter (BLM) nu al een aantal jaren voert. De organisatie die ontstond als reactie op politiegeweld tegen zwarte burgers in de Verenigde Staten gebruikt daarin drie horizontale strepen. Ongeveer tweeënhalf jaar geleden besloot de beweging daar bescherming voor aan te vragen bij het Amerikaanse bureau voor merkregistratie, een aanvraag die nog in behandeling is.

In een maandag verstuurd verweer tekende Adidas, na Nike het grootste sportmerk ter wereld, verweer aan tegen dat verzoek. Volgens het Duitse concern, vernoemd naar oprichter ‘Adi’ Dassler, is het logo van BLM „verwarrend vergelijkbaar” met de drie strepen van Adidas. Daardoor dreigt het onderscheidende karakter van het beeldmerk te „eroderen”, aldus het bedrijf. Ook bestaat het gevaar van „verwarring” of „teleurstelling” bij de consument.

Wat meespeelde in het verzoek is dat Black Lives Matter de strepen ook gebruikt op truien, jassen en tassen – producten die Adidas óók verkoopt, voorzien van strepen. De consument zou dan kunnen denken dat kleding van de beweging eveneens van Adidas is, aldus het bedrijf. In het geval van defecten kan dat leiden tot „serieuze schade aan de reputatie van Adidas”. Het sportmerk eiste daarom dat het patentenbureau de aanvraag zou afkeuren.

Deze woensdag, nog geen 48 uur na het indienen, heeft Adidas (21,2 miljard euro omzet, 59.000 werknemers) besloten zijn bezwaar in te trekken. Een uitleg gaf het bedrijf niet. Bronnen rond het concern stelden tegenover persbureau Reuters en AFP dat de plotselinge ommezwaai een reactie is op de vele kritiek die de fabrikant de afgelopen dagen kreeg.

In het verzoek spreekt Adidas over de kans dat consumenten het bedrijf en de beweging „ten onrechte met elkaar verbinden”. Het bedrijf vreest nu volgens de ingewijden dat een dergelijk verweer kan worden uitgelegd als kritiek op de missie van Black Lives Matter. Adidas en de antiracismebeweging wilden tegenover de persbureaus niet reageren.

Dat Adidas zijn strepen fanatiek verdedigt, betekent niet dat het ook altijd gelijk krijgt. Als een concurrent drie strepen gebruikt, gebeurt dat veelal wel, maar Adidas ziet ook een gevaar in andere streepaantallen. Eerder dit jaar verloor het bedrijf een zaak tegen luxemerk Thom Browne rond het gebruik van vier strepen. Datzelfde gebeurde twee jaar eerder in een zaak tegen kledingreus H&M, die sportkleding verkocht met twee strepen.