Acteurs leren havo 4 nadenken over de schuldvraag bij online shaming

Tussen de stellingkasten vol bakken met lijmpotjes en stanleymesjes in het CKV-lokaal op het Haags Montessori Lyceum wordt een whodunit opgelost. Een twintigtal leerlingen uit 4 havo met koptelefoons op wordt meegenomen in het verhaal van ene Lina – gespeeld door actrice Renée de Graaff (26) – die teruggaat naar haar oude middelbare school om uit te zoeken wie haar naaktfoto’s destijds doorgestuurd heeft.

De leerlingen aan felgekleurde tafels zijn vandaag het publiek van het toneelstuk dat zich midden in de klas ontvouwt. Dat toneelstuk bestaat deels wat uit de actrice live voor hun neus doet en voor het andere deel uit de gedachten en herinneringen van Lina die op hun koptelefoons te horen zijn.

De Graaff begint haar monoloog: „Bewijsstuk A: een foto. Een meisje, zestien of zeventien jaar oud. Rechterbeen op een bed, linkerbeen op de grond. Ze heeft geen kleren aan, ze is naakt. Ze leunt iets naar voren en steekt haar tong uit.” Achterin de klas wordt door een paar jongens gegiecheld, maar al snel is iedereen muisstil.

Marjet Moorman (43) en Nina Sondagh (37) maakten met hun theatergezelschap Girls in Woods Look at them (not me), een schoolvoorstelling, waarmee ze met jongeren op een laagdrempelige manier het gesprek over online shaming willen openen. Ze spelen de voorstelling op verschillende middelbare scholen in Den Haag, waar ze beiden vandaan komen.

Sinds de oprichting van het gezelschap twee jaar geleden richt Girls in Woods zich op theater voor jongeren. Net als veel andere jeugdtheatergezelschappen spelen ze soms op scholen, specifiek voor middelbare scholieren. In deze voorstellingen worden vaak actuele en relevante thema's voor die doelgroep aangesneden – zoals geaardheid, klimaatverandering of genderrollen.

Moorman: „Aanleiding voor deze voorstelling was onder andere het verhaal van journalist Jantine Jongbloed in De Volkskrant. Zij ging daarin op zoek naar de daders van het online seksueel misbruik dat haar als zestienjarige is aangedaan. Ik was geraakt door het idee dat je als volwassen vrouw achteraf denkt: wat daar toen gebeurd is, klopt eigenlijk niet.”

Moorman vertelt hoe ze dat verhaal gebruikte: „Van de echte wereld maken we even een theatrale wereld door de leerlingen een rol in het verhaal te geven. Dat maakt dat de leerlingen makkelijk de vertaalslag maken naar hier en nu. Wat als dit hier gebeurt? Hoe zou ík reageren?”

Verdachten in beeld

Op het schoolbord prijken aan het begin van de voorstelling zeven witte, lege A4’tjes. Gaandeweg worden die omgedraaid en komen er verdachten in beeld: was het Jim die de naaktfoto verspreidde, de jongen aan wie Lina in alle vertrouwen de foto had gestuurd? Of Evie, haar zogenaamde vriendin?

Hoofdpersoon Lina spreekt de leerlingen aan alsof zij personages zijn: de vrienden en klasgenoten van Lina. Dat leidt tot groot ongemak bij de pubers zelf. „Door iemand aan te spreken als degene die de naaktfoto heeft doorgestuurd, vragen we hem of haar om erover na te denken en een mening te vormen. Je zorgt er zo voor dat jongeren gevraagd worden stelling te nemen”, legt Moorman uit.

Het schoolbord wordt steeds voller: screenshots van Whatsappgesprekken – „Magere slet vraagt erom” – en anonieme berichten op Snapchat vormen de aanwijzingen die het mysterie van de doorgestuurde naaktfoto moeten oplossen. Lina komt erachter dat Jim de foto's lekte en de rest deed gewoon mee. De les aan de leerlingen is: online shaming is nóóit de schuld van het slachtoffer.

Theatergroep Girls in Woods op het Montessori Lyceum in Den Haag. Foto: Simon Lenskens

Moorman: „Voor het schrijven en ontwikkelen van deze voorstelling hebben we gesprekken gevoerd met tweede- en vierdeklassers op een andere middelbare school over online shaming. We kwamen er al snel achter dat het perspectief vaak stokt bij de gedachte: dat had je als vrouw niet moeten doen. Je hoort geen naaktfoto’s te maken, punt.

„Met Look at them (not me) willen we dat gesprek op gang brengen en erop reflecteren. Daarom werken we ook samen met Fonds Slachtofferhulp, waarmee we na de voorstelling nog een nagesprek voeren in de klas. Dat zit nog in de pilotfase.”

Grappen

Zelf actief reflecteren op de schuldvraag van online shaming blijkt voor een deel van de leerlingen aan het einde van een lange donderdag wat veel gevraagd. De stickers die uitgedeeld worden, belanden al snel op de gezichten en kleding van grappende leerlingen. Ja, vinden ze, het is dom om een naaktfoto naar iemand te sturen, want je kan verwachten dat die doorgestuurd wordt.

Die reactie is niet representatief voor alle klassen, volgens Moorman. Veelal leggen leerlingen ook wel degelijk de schuld bij het mannelijke personage neer, zegt ze. En zodra een van de jongens in de klas naar zijn mening gevraagd wordt, volgt er een eerlijk antwoord: „Je hoort het zo vaak. Ik zou het zelf niet doen, maar foto’s doorsturen gebeurt wél. Ik denk dat je jezelf moet beschermen.”

Wanneer ze uiteindelijk de klas uitlopen, wordt duidelijk dat het onderwerp leeft bij de leerlingen: „Eerlijk, zouden jullie het doorsturen? Maar echt, serieus?” wil een meisje weten.

Zowel Moorman als actrice De Graaff benadrukken dat het een belangrijk thema is bij jongeren in deze leeftijd. Moorman hoopt dan ook dat het toneelstuk wat teweeg brengt bij de leerlingen: „We zijn theatermakers, geen activisten. Maar ik vind het wel fijn een gesprek op gang te brengen. We maken ook niet voor niks theater over het vrouwelijk perspectief. We zijn feministen en we willen ook echt dat perspectief kantelen.”

Look at them (not me) is als voorstelling in de klas op 30 en 31 maart en 1 april voor publiek te zien op middelbare school De Populier in Den Haag.

