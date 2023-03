Werk genomineerden SO Awards biedt alle smaken van fotografie

Documentaire modefotografie, een inkijkje in de huiskamer van Amsterdammers en portretten van Oekraïense vluchtelingen in Nederland: in de selectie van genomineerden voor de SO Award 2023 - ‘Selection of Dutch photography’ – van beroepsvereniging voor fotografen DuPho komen alle smaken fotografie voorbij. Sinds 2013 selecteert de jury jaarlijks het werk van twintig fotografen die samen een beeld van de tijdsgeest schetsen. Dit jaar springt vooral de alledaagse realiteit eruit. Het werk van alle genomineerden is tot half mei te zien in Capital C en op Abri’s door heel Amsterdam. Op donderdag 20 april worden de winnaars bekend gemaakt.