VN-rapport: EU draagt bij aan misdaden tegen de menselijkheid in Libië

Volgens de Verenigde Naties heeft de Europese Unie bijgedragen aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Libië. Uit een VN-rapport, dat maandag verscheen, blijkt dat misdaden zijn gepleegd door de Libische autoriteiten, tegenover Libiërs en migranten in het land. De EU heeft het plegen van die misdaden „geholpen en bevorderd” door hen steun te leveren, zegt de VN.

Het gaat om verscheidene misdaden door staatsveiligheidstroepen, gewapende militiegroepen en de kustwacht, zoals moord, marteling en het tot seksslaaf maken van vrouwen. De VN maakt zich ernstige zorgen over de toenemende mensenrechtenschendingen - en daarmee schendingen van internationale wetten - in Libië. Tegen Al Jazeera zei een van de onderzoekers dat dit patroon „vooral in detentiecentra en in relatie tot migranten” te zien is.

Om migratie tegen te gaan, steunen en trainen EU-lidstaten de Libische kustwacht en leveren ze financiële bijdrages aan grensbeheerprogramma’s in Libië. Dat land is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste doorvoerpunten voor migranten uit landen in Afrika en Zuidwest-Azië die Europa proberen te bereiken. De Libische kustwacht houdt migranten tegen op zee en stuurt ze terug naar detentiecentra, ook als die migranten eventueel in aanmerking kwamen voor asiel, stelt het rapport. Libië zou vervolgens de gearresteerde migranten uitbuiten.