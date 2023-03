Uber moet oud-werknemer 72.000 euro en schadevergoeding betalen voor niet-uitbetaalde overuren

Uber moet bijna 72.000 euro aan niet-uitbetaalde overuren overmaken naar Ligea Wells, de voormalige management-assistent van het Amsterdamse hoofdkantoor. Ook is Uber aansprakelijk voor de door Wells geleden materiële en immateriële schade, omdat het techbedrijf haar „een aanmerkelijk groter aantal uren heeft laten werken dan op grond van de Arbeidstijdenwet” is toegestaan.

Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof dinsdag bepaald na een jarenlange procedure. Wells werkte tussen 2014 en 2017 op de Amsterdamse Uber-vestiging, waar ze het aanspreekpunt was voor het topmanagement van het wereldwijd opererende bedrijf. Aangezien de Uber-top een bijna permanent beroep op haar deed, draaide zij vrijwel dagelijks en in de weekeinden tientallen overuren – zonder die ooit uitbetaald te krijgen.

De ellenlange werkdagen en de bijbehorende stress leidden tot ernstige gezondheidsklachten, een burn-out en zelfs een miskraam, vertelde Wells tijdens het hoger beroep vorige maand in Amsterdam. Begin 2020 ving de voormalig office-manager nog bot bij de kantonrechter.

Het arrest verplicht Uber niet alleen de overuren plus rente uit te betalen, maar stelt Uber ook aansprakelijk voor de door Wells geleden schade. Het bedrijf is namelijk „tekortgeschoten in zijn zorgplicht” als werkgever, aldus het hof. Hoe hoog dat bedrag uitvalt wordt vastgesteld in een zogeheten schadestaatprocedure, of in onderling overleg.

Volgens het vonnis wist Uber dat Wells absurd veel uren maakte. De rechters verwijzen daarbij naar een verklaring van haar directe leidinggevende Mark MacGann, destijds toplobbyist van Uber. MacGann zegt daarin dat Wells „veel meer werk kreeg dan één persoon kon uitvoeren” en dat zij „een lange dag in Amsterdam” werkte, waarna zij ook nog gedurende „een belangrijk deel van de werkdag op het hoofdkantoor in San Fransisco” beschikbaar moest zijn.

Onredelijk lange dagen

Uber bestreed in de rechtszaal dat Wells onredelijk lange dagen maakte, maar kon deze claim niet onderbouwen met urenstaten of andere registraties. Die waren volgens het techbedrijf vernietigd kort nadat Wells het bedrijf had verlaten.

Mark MacGann was vorig jaar als klokkenluider de bron van de zogeheten ‘Uber-leaks’ en onthulde de innige contacten tussen het techbedrijf en politici in diverse Europese landen. Naar aanleiding daarvan startte het Europese anti-fraudebureau Olaf een onderzoek naar het lobbywerk dat voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) in 2015 en 2016 verrichtte voor Uber.

Ligea Wells deed vorige maand haar verhaal in NRC. Daarin vertelde ze dat ze met de procedure tegen haar voormalige werkgever het signaal af wilde geven dat je „uitbuiting niet hoeft te pikken en tegen Uber kunt opstaan”. Ook hekelde ze het feit dat politici als Kroes lobbyen voor een bedrijf „dat het uithollen van werknemersrechten als bedrijfsmodel heeft”.

No Mauer, de advocaat van Wells, zegt in een reactie dat zijn cliënte blij is met de uitspraak. Het ging haar zeker niet alleen om de uitbetaling van de overuren, aldus Mauer. „Ligea Wells wilde de bedrijfscultuur bij Uber aan de kaak stellen en van het hof horen dat Uber aansprakelijk is voor de geleden schade wanneer het zijn medewerkers veel langer laat werken dan toegestaan. Dat is haar gelukt.”