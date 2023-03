Twee vrouwen overleden door messteken bij aanval in islamitisch centrum in Lissabon

In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee vrouwen om het leven gekomen na een mesaanval in een islamitisch centrum. De aanval vond dinsdagochtend plaats in het Ismaili Center, een sjiitisch centrum waar aanhangers van de minderheidsstroming Ismailisme samenkomen. Volgens Portugese media is de dader een Afghaanse man.

De dader, een man van veertig jaar oud, kwam volgens ooggetuigen agressief het centrum binnenlopen met een enorm mes en begon om zich heen te steken. Naast de twee dodelijke slachtoffers raakten nog eens twee anderen gewond. De man werd door de politie gestopt toen hij het mes niet wilde laten vallen: hij werd in zijn been geschoten en is overgebracht naar een ziekenhuis in het centrum van Lissabon.

De stroming Ismailisme heeft in Portugal ruim achtduizend aanhangers. De leider van de Ismaili-gemeenschap, Nazim Ahmad, vertelde aan de commerciële tv-zender SIC dat de aanvaller een Afghaanse staatsburger is. Portugese media bevestigen dit. Volgens de krant Expresso kwam de aanvaller in oktober 2021 met zijn vrouw en drie kinderen naar Portugal vanuit een vluchtelingenkamp in Griekenland. Hij zou al langere tijd met psychische problemen kampen.

Motief onbekend

Het motief van de dader wordt nog onderzocht. In Portugal zijn dergelijke aanvallen uniek. „Het is te voorbarig om enige interpretatie te geven aan de motieven van deze criminele daad”, zei de Portugese premier Antonio Costa. In een verklaring betuigde de president, Marcelo Rebelo de Sousa, zijn condoleances aan de families van de slachtoffers. Volgens hem lijkt alles te wijzen op een „eenmansdaad”.

André Ventura, leider van de extreemrechtse partij Chega, maakte van het incident gebruik om zijn betoog tegen immigratie en het traditionele welkomstbeleid in Portugal kracht bij te zetten. „Dit komt door het opendeurbeleid zonder enige controle”, schreef hij op Twitter. „Het bloed van deze slachtoffers is de verantwoordelijkheid van de Afghaanse crimineel, maar is mede mogelijk gemaakt door regering van António Costa.”

Na de herovering van Afghanistan door de Taliban in de zomer van 2021, bood Portugal onderdak aan vluchtelingen die op de vlucht waren voor repressie. Sindsdien zijn er bijna duizend mensen uit het land aangekomen in Portugal.