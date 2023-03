Tata Steel begint kort geding vanwege cameratoezicht op fabriek

Staalconcern Tata Steel begint een rechtszaak tegen de lokale omgevingsdienst vanwege cameratoezicht door de dienst op het fabriekscomplex in Velsen. Dat bevestigt een woordvoerder na vragen van NRC. Tata Steel betwijfelt of het juridisch is toegestaan een camera op de fabriek te richten. Werknemers zouden zorgen hebben over onder meer privacy. Op 21 april dient een kort geding bij de rechtbank in Haarlem.

In februari is de toezichthouder van Tata Steel, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, begonnen met een proef waarbij één camera is gericht op de kooksgasfabriek. Zo wil de dienst overtreding van vergunningeisen makkelijker opmerken, bijvoorbeeld wanneer ‘rauwe kooks’ onstaan: een soort fout in het productieproces waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. De omgevingsdienst legde de fabriek eerder al dwangsommen op voor deze overtredingen, die volgens Tata Steel zelf niet te voorkomen zijn.

Het camera-experiment is uniek: er zijn geen andere gevallen bekend van overheden die een camera richten op bedrijven. Volgens de omgevingsdienst is de privacy van het personeel van Tata Steel gewaarborgd: de camera staat 450 meter ver weg en het onderste deel van het beeld, waarin personeel zichtbaar kan zijn, is weggeblokt, aldus de dienst in een schriftelijke toelichting op de dagvaarding.

Niet overtuigd

Tata Steel is hier naar eigen zeggen niet voldoende van overtuigd. De fabriek zegt eveneens een melding te hebben gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, toezichthouder op de privacybescherming.

De fabriek van Tata Steel – in feite zeventien losse fabrieken – is een van de grootste industriële complexen van Nederland. Inspecteurs van de omgevingsdienst moeten er talrijke schoorstenen in de gaten houden om overtredingen te kunnen vaststellen. Daarbij constateren ze regelmatig ‘niet-vergunde emissies’, waarbij stoffen vrijkomen die dat niet mogen.

De staalfabriek is al jaren controversieel. Gezondheids- en milieudienst RIVM concludeerde eerder dat in de omgeving van de fabriek verhoogde concentraties PAK’s en lood voorkomen, die schadelijk kunnen zijn voor kinderen. Tata Steel zegt te werken aan maatregelen die de uitstoot van deze stoffen moeten terugdringen.

Rechtszaken tussen de omgevingsdienst en de fabriek zijn niet nieuw, wel deze over het cameratoezicht. Beide partijen treffen elkaar regelmatig in de rechtbank, met name over het voornemen van de toezichthouder striktere vergunningseisen te stellen.