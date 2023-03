Taliban arresteren prominente pleitbezorger van vrouwenonderwijs

Matiullah Wesa, een prominente pleitbezorger van onderwijs voor vrouwen in Afghanistan, is maandag gearresteerd door de Taliban. Dat maakten de Verenigde Naties dinsdag bekend. De VN vroegen de Taliban-autoriteiten om opheldering over zijn arrestatie. De organisatie maande de autoriteiten om „zijn verblijfplaats, de redenen voor zijn arrestatie [bekend te maken] en ervoor te zorgen dat hij toegang heeft tot wettelijke vertegenwoordiging en contact met zijn familie”. Een reactie van de Taliban blijft voorlopig uit.

De dertigjarige Wesa is onder meer oprichter van de organisatie Pen Path, een netwerk van meisjesscholen in Afghanistan. Zijn organisatie richt onder meer bibliotheken op en deelt boeken uit om Afghaanse vrouwen op het platteland alsnog een vorm van onderwijs te bieden. Onderwijs voor meisjes staat in Afghanistan onder grote druk. Eerder vertelde de directeur van World Vision Afghanistan aan NRC dat Afghanistan het enige land ter wereld is waar onderwijs voor meisjes na de basisschool verboden is. Tienermeisjes worden van middelbare scholen geweerd en de Taliban ontzeggen vrouwen ook het recht om aan de universiteit te studeren. Sinds de Taliban in augustus 2021 de macht opnieuw grepen, hebben ze de rechten van vrouwen geleidelijk ingeperkt. Daardoor worden vrouwen steeds meer uitgesloten van het openbare leven.

Activisten in het vizier

Ondanks het verbod op middelbaar onderwijs voor meisjes, bleef Wesa het land door reizen om steun te krijgen van de lokale bevolking. „Het hele land steunt het feit dat meisjes naar school moeten en dat scholen ook voor vrouwen open moeten. Dit is de wens van iedereen”, twitterde Wesa afgelopen week nog aan het begin van het nieuwe schooljaar in Afghanistan. Volgens de broer van Wesa, die zijn arrestatie bevestigde, werd hij maandagavond gearresteerd bij het verlaten van een moskee na het gebed. „Matiullah werd tegengehouden door mannen in twee voertuigen”, zo vertelde hij aan het Franse persbureau AFP. „Toen hij hen om hun identiteitskaarten vroeg, sloegen ze hem en namen hem met geweld mee.”

Steeds meer activisten die campagne voeren voor vrouwenonderwijs komen in het vizier van de Taliban. Zo werd Ismail Mashal, een bekende hoogleraar, afgelopen maand gearresteerd door de Taliban nadat hij zich openlijk had uitgesproken tegen het verbod voor vrouwen om te studeren. Hij werd begin deze maand weer vrijgelaten na een maand gevangenschap.

