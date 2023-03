Rutte: vooral ‘signaal van bezorgde kiezer’ ter sprake tijdens kabinetsberaad, stikstofdoelen niet besproken

Het openbreken van het regeerakkoord op stikstof is volgens het kabinet voorlopig niet aan de orde. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond gezegd na afloop van een ingepland kabinetsberaad. Rutte had de vicepremiers van D66, CDA en ChristenUnie bijeengeroepen in zijn kantoor voor een extra topoverleg over onder meer de verkiezingsnederlaag van de coalitiepartijen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Bij de verkiezingen van twee weken geleden werd de BoerBurgerBeweging (BBB) in alle provincies de grootste partij.

In het overleg is volgens Rutte vooral besproken hoe de uitslag van de afgelopen verkiezingen een signaal is geweest van de „bezorgde” kiezer. „We hebben het gehad over de vraag: Is de politiek er wel in voldoende mate voor iedereen in Nederland?”, zei de premier. Het kabinet wil verbeteringen aanbrengen op grote dossiers, zoals de aardbevingenschade in Groningen, de afwikkeling van het kinderopvangtoeslagschandaal, en de ruimte voor boeren en voor de natuur in het stikstofdebat.

Het kabinet gaat daarover een brief sturen naar de Kamer. Volgende week is er, op verzoek van GroenLinks, een debat met premier Rutte over de verkiezingsuitslag.

Na de verkiezingsnederlaag van de coalitie kwamen twee regeringspartijen tegenover elkaar te staan. In de media riep CDA-leider Wopke Hoekstra dat hij aanpassingen van het kabinetsbeleid wilde „op grote dossiers”, D66-leider Sigrid Kaag zei dat zij de afspraken van het regeerakkoord wil handhaven. Verwacht werd dat de overwinning van BBB grote gevolgen zal hebben voor de stikstofdoelen van het kabinet. Maar de deadline van het terugdringen van stikstof in 2030 is dit overleg niet ter sprake gekomen, aldus Rutte en Kaag na afloop.

Met medewerking van Philip de Witt Wijnen.