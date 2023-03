Oud-vicepresident Mike Pence moet getuigen tegen Trump in onderzoek naar Capitoolbestorming

Voormalig vicepresident Mike Pence moet getuigen in het onderzoek naar de rol van Donald Trump in de Capitoolbestorming van 6 januari 2021. Pence moet voor een onderzoeksjury zijn gesprekken met Trump in aanloop naar de bestorming bekendmaken, zo besloot een Amerikaanse federale rechter dinsdag volgens CNN en persbureau AP. Het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten onderzoekt de pogingen van oud-president Trump om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te ondermijnen.

Volgens bronnen van CNN is het mogelijk dat Pence alsnog weigert antwoord te geven op vragen. Pence zou niet voor de jury hoeven verantwoorden wat hijzelf deed op de dag dat Trumpaanhangers met geweld het Capitool binnendrongen. Pence en Trump hebben elkaar die 6 januari niet gezien, maar zouden een ‘verhit’ telefoongesprek hebben gehad. De gesprekken tussen de twee in de dagen rond de opstand zijn van groot belang in het onderzoek.

Pence moest op de dag van de bestorming als voorzitter van de Senaat de verkiezingswinst van Joe Biden formeel bekrachtigen. Trump loog die dag dat Pence in deze rol de uitslag nog ongedaan kon maken. Toen een menigte van Trumpaanhangers het Capitool in Washington met geweld bestormde, scandeerden zij onder meer ‘Hang Mike Pence op’.

Oud-vicepresident Pence bekritiseerde eerder deze maand de ophitsende rol van zijn voormalige politieke baas in de opmaat naar de bestorming. „President Trump zat fout”, zei hij, eraan toevoegend dat de oud-president hem en zijn familie in gevaar heeft gebracht. Het team van Pence zou evalueren of het in beroep gaat tegen de dagvaarding.

