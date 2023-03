Opnieuw ME aanwezig in Franse straten, protesten gaan door

In Frankrijk zijn dinsdag volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 740.000 demonstranten op de been tijdens de tiende protestdag tegen de aangekondigde pensioenhervormingen. Volgens vakbond CGT zijn er zelfs meer dan 2 miljoen mensen aan het demonstreren, waarvan 450.000 in Parijs.

Weer is de ME in groten getale aanwezig en gebruikt traangas en waterkanonnen om demonstranten uiteen te drijven. Objecten als prullenbakken werden in de fik gestoken en de politie nam onder meer messen, vuurwerk en hamers in beslag. In de hoofdstad werd een bedrijf geplunderd en werden volgens de politie 27 mensen gearresteerd. Wel is het geweld volgens persbureau AFP minder dan de vorige keer.

De opkomst ligt ook lager dan tijdens de vorige protestdag. Toen meldde het ministerie dat bijna 1,1 miljoen mensen de straat opgingen, en de vakbond schatte dat aantal toen op 3,5 miljoen. De elfde protestdag is al aangekondigd; die zal plaatsvinden op 6 april.

Afvalstaking

De gesprekken tussen president Emmanuel Macron en de vakbonden verlopen ondertussen stroef. Wel kondigde vakbond CGT aan dat vuilnisophalers na een staking van drie weken vanaf woensdag het afval weer zullen ophalen. Al weken stapelen vuilniszakken zich op in de straten van Frankrijk, met stank en ratten als gevolg.

Eerder deze maand drukte de regering van Macron de omstreden pensioenhervormingen door, waarbij onder andere de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar gaat. Hij omzeilde daarbij het parlement, omdat het onzeker was of het de plannen zou goedkeuren. De Franse regering heeft in het parlement geen meerderheid.