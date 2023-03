Russische man krijgt twee jaar cel na anti-oorlogstekening van dochter, maar ontvlucht huisarrest

In Rusland is een 54-jarige man in een opvallende zaak veroordeeld tot twee jaar cel. De Russische Aleksej Moskaljov kwam in de problemen nadat zijn dochter op school een anti-oorlogstekening maakte over de Russische invasie van Oekraïne.

Moskaljovs 13-jarige dochter tekende in april 2022 een lucht vol met Russische raketten, met daaronder een Oekraïense moeder en haar kind. Op de tekening stond ook een Oekraïense vlag en de teksten „glorie voor Oekraïne” en „nee tegen oorlog”. Toen de schoolleiding de tekening zag, belde die de politie. Daardoor kwam de vader van het meisje in beeld: op sociale media had ook hij zich kritisch uitgelaten over Rusland en de oorlog in Oekraïne. Zo noemde hij Rusland een „terroristisch regime”.

Kort nadat de kritische uitingen ontdekt werden kreeg Moskaljov al een boete. Daarna doorzochten autoriteiten zijn apartement, en deze maand begonnen ze een strafzaak tegen de man. Moskaljov werd onder huisarrest geplaatst en gescheiden van zijn dochter, die naar een tehuis werd gebracht.

De man is dinsdag veroordeeld tot twee jaar in een Russisch strafkamp voor het „in diskrediet brengen van het Russische leger”, aldus persbureau AP. Maar bij de veroordeling bleek dat Moskaljov onopgemerkt zijn huisarrest was ontvlucht, waarschijnlijk in de nacht van maandag op dinsdag. Tijdens de uitspraak was hij niet aanwezig in de rechtbank. De elektronische band die autoriteiten hem om hadden gedaan om zijn locatie in de gaten te houden had de man weer afgedaan. Waar de man zich nu bevindt is niet bekend.

Internationaal maar ook binnen Rusland klinkt kritiek op de manier waarop de man is behandeld. Olga Podolskaja, een politicus die uit dezelfde plaats als Moskaljov komt, noemde het besluit om zijn dochter uit huis te plaatsen „politiek gemotiveerd”. De advocaat van Moskaljov noemt de strafzaak een manier om de familie te pesten.