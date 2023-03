NS waarschuwt honderdduizenden klanten over mogelijk datalek

De NS heeft dinsdag een mail gestuurd naar ongeveer 780.000 klanten over een datalek waarbij hun persoonsgegevens mogelijk betrokken zijn. Dit zijn reizigers die hebben meegewerkt aan klanttevredenheidsonderzoeken over de NS, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Blauw. Het datalek vond plaats bij een softwareleverancier van het bureau.

Het gaat niet om financiële gegevens of wachtwoorden, maar om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ook hebben de hackers mogelijk toegang tot de gegeven antwoorden in de marktonderzoeken.

Een woordvoerder van de NS laat aan persbureau ANP weten dat het nog niet duidelijk is of de gegevens van hun klanten ook daadwerkelijk zijn uitgelekt, maar dat de kans „dusdanig groot” is dat de spoorwegmaatschappij klanten wilde waarschuwen. Klanten moeten alert zijn op phishing, waarbij e-mails of whatsappjes worden gestuurd uit naam van iemand anders om zo wachtwoorden of andere gegevens te ontfutselen.

Uit cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat het aantal datalekken bij bedrijven de afgelopen tijd is toegenomen. In 2021 kreeg de autoriteit 2.210 meldingen binnen van datalekken door cyberaanvallen - 88 procent meer dan het jaar ervoor.