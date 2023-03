Niet eerder eiste het OM zo’n zware straf tegen een complotdenker

Micha Kat (59), recidiverend complotdenker, heeft tijdens de coronacrisis de pijlers van de rechtsstaat aangevallen. Uitgerekend ten tijde van de pandemie „in een zeer gespannen situatie” heeft hij zich via sociale media minimaal zes keer schuldig gemaakt aan het opruien tegen de rechterlijke macht, tegen het openbaar bestuur, tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel en tegen het Algemeen Dagblad.

Wegens zijn aanvallen „op fundamentele structuren” van de democratie moet Kat volgens het Haagse Openbaar Ministerie worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar. Nooit eerder werd er, voor zover bekend, in Nederland zo’n zware straf geëist tegen een complotdenker.

Volgens de twee Haagse aanklagers die de zaak dinsdag voor de Haagse rechtbank behandelden – en die uit angst voor bedreigingen anoniem willen blijven – moet de op te leggen celstraf voor de verdachte geheel onvoorwaardelijk zijn. Justitie vreest, evenals de reclassering, voor herhaling. Kat heeft de afgelopen jaren een tiental pagina’s tellend strafblad opgebouwd na veroordelingen voor valse bommeldingen, bedreigingen van journalisten, opruiing, smaad en laster.

Kat verdiende aanvankelijk de kost als freelance journalist. De Nederlandse Vereniging van Journalisten royeerde hem in 2012 nadat Kat een collega van De Telegraaf had bedreigd. Na veroordelingen week Kat uit naar het buitenland waar hij, met een aantal geestverwanten, via sociale media filmpjes met beschuldigingen verspreidde. In 2021 werd hij op verzoek van het Nederlandse OM gearresteerd in Noord-Ierland. Vorig jaar augustus werd hij uitgeleverd. Hij zit inmiddels negentien maanden vast.

In zijn laatste woord betoogde Kat dat het OM het in het bijzonder op hem zou hebben gemunt. Officieren krijgen „een rode waas” voor ogen als de naam van Kat valt omdat hij misstanden binnen de rechterlijke macht zou aantonen. „Willem Holleeder is een kleine jongen vergeleken met mij.”

‘Targets van het volk’

Het OM acht onder meer bewezen dat Kat zich schuldig maakte aan het opruien tegen de rechtspraak. Via het account ‘Revolutionair Online’ op YouTube heeft Kat gezegd dat alle rechtbanken „targets van het volk” zijn geworden. Rechters moeten „kapot worden gemaakt” omdat ze pedofielen zijn die baby’s in stukken snijden of pedofielen in bescherming nemen. „We roeien ze uit met wortel en tak, de weerzinwekkende kinderverkrachters die nu nog de dienst uitmaken in Nederland”, tweette Kat in februari 2021.

Jaap van Dissel moest na Kats uitspraken zwaar worden beveiligd

Ook Algemeen Dagblad werd door Kat aangevallen. Bij die krant zijn „smerige nazi’s, kinderverkrachters en pedofielen” in dienst die het werken onmogelijk moet worden gemaakt, zei hij in 2021 in het Red Pill Journaal, bulletins waar hij vijf dagen in de week zijn gal over anderen spuwde.

Doodsverwensingen

Kat heeft volgens het OM ook samen met andere complotdenkers opgeroepen Jaap van Dissel te ontvoeren. Diens privéadres zou door hen ijn geopenbaard. Namens Van Dissel werd een slachtofferverklaring voorgelezen. Door de beschuldiging dat Van Dissel „een sadopedo” zou zijn, moest hij streng beveiligd worden. „Hij kon zich niet meer vrij bewegen. Hij ontving dreigpost, doodsverwensingen en er werden bewerkte foto’s verspreid waaruit moest blijken dat Van Dissel een onecht kind is van prinses Beatrix”, aldus zijn woordvoerder.

Desgevraagd door de voorzitter van de rechtbank noemde Kat zijn eigen beschuldigingen dinsdag „over de top”. Hij had „in dit hysterische klimaat” niet goed overzien „welke krachten hij allemaal losmaakte”. Hij verzekerde de rechtbank dat als ze hem vrijlaten, hij nooit meer journalistiek werk zal verrichten. „Ik doe niks meer. Ik ben aan het eind van mijn Latijn. Ik wil heel andere dingen gaan doen”.

De rechtbank zal op 11 april vonnis wijzen. Kat vroeg de rechters om zijn gevangenschap in ieder geval volgende week woensdag 5 april te schorsen. Dan wil hij „desnoods met een enkelband” met zijn uit Noord-Ierland overgekomen vriendin in vrijheid zijn 60ste verjaardag vieren.