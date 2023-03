Munitieproductie voor Oekraïne vertraagd door ‘kattenfilmpjes’

De Russische inval van februari vorig jaar was niet alleen een aanval op Oekraïne, maar ook op het Westen en alles waar het voor staat - zo werd dat sindsdien in ieder geval gevoeld in veel landen. Reden voor veel Europese landen om alles op alles te zetten om Kyiv zoveel mogelijk wapensystemen, munitie en andere steun te leveren. Ook Noorwegen had die intentie, maar daar wordt nu de munitieproductie gehinderd door een datacentrum van het Chinese socialemediabedrijf TikTok.

Hoe dat kan: de fabriek van munitiebedrijf Nammo is gevestigd op zo’n 120 kilometer ten noorden van Oslo, waar momenteel ook een groot datacentrum van TikTok wordt gebouwd. Dat laatste gebruikt zo veel elektriciteit dat er niet genoeg stroom over blijft om de munitieproductie op volle toeren te laten draaien. „We zijn bezorgd, omdat onze toekomstige groei wordt bedreigd door de opslag van kattenfilmpjes”, zegt Nammo-topman Morten Brandtzæg tegen de Financial Times.

Volgens Brandtzæg is de vraag naar munitie voor artillerie vervijftienvoudigd sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak. Hij schat dat Europese landen zo’n 2 miljard euro moeten investeren in nieuwe munitiefabrieken om aan de Oekraïense vraag te kunnen voldoen. Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar wel van de NAVO. Oslo werpt zich sinds de Russische inval op als bondgenoot van Kyiv. Het Scandinavische land deelt een 200 kilometer lange grens met Rusland. Nammo, deels staatseigendom, is een van de grootste munitiemakers van Europa.

Ironie

Het opschroeven van de munitieproductie lukt Nammo echter niet, omdat een nabijgelegen datacentrum van TikTok een enorme hoeveelheid aan elektriciteit opslurpt. Ironisch genoeg is de bouw van dat datacentrum een poging van het socialemediabedrijf om zorgen van Europese overheden weg te nemen. In de Verenigde Staten en de EU is veel kritiek geweest op de app, waarvan data zouden kunnen worden gelezen door de Chinese overheid. In meerdere landen, waaronder Nederland, wordt het ambtenaren en politici al verboden of sterk ontraden de app op een werktelefoon te installeren.

Dan slaan we de data wel lokaal op, dacht TikTok, en het bedrijf begon met de bouw van drie opslagcentra in Noorwegen. Die moeten nog dit jaar afkomen, mogelijk worden er in 2024 nog een vierde en vijfde gebouwd. Scandinavische landen zijn populaire bestemmingen voor datacentra, omdat stroom er vaak goedkoop is en de koelingskosten lager zijn vanwege het koudere klimaat.

Het Noorse energiebedrijf Elvia bevestigde aan FT dat het stroomnetwerk vol zit sinds TikTok zich in de regio vestigde. Het eventueel uitbreiden van de stroomcapaciteit zou veel tijd kosten en Elvia levert volgens een ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-systeem. TikTok weigerde tegenover FT op de zaak te reageren. De Europese Commissie schat dat in 2030 datacentra 3,2 procent van alle elektriciteit binnen de EU zullen gebruiken.