Ministerie van VWS voor rechter om datalek tijdens pandemie

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is samen met 34 andere instanties en organisaties voor de rechter gesleept voor een datalek tijdens de coronapandemie. Dat schrijft persbureau ANP. De zaak is aangespannen door stichting ICAM. Onder de andere aangeklaagde instanties zijn de landelijke GGD GHOR, regionale GGD’en, veiligheidsregio’s en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam.

Ruim 133.000 mensen hebben zich bij de massaclaim aangesloten. Stichting ICAM wil echter een schadevergoeding van 500 euro per persoon voor alle mogelijke 6,5 miljoen gedupeerden van het datalek. Van 1.250 mensen is zeker dat hun data geroofd bij het lek. ICAM wil 1.500 euro schadevergoeding voor deze groep. De totale eis: ruim 3 miljard euro schadevergoeding.

Eerdere gesprekken tussen het ministerie van VWS en ICAM liepen op niets uit. Een bod van het ministerie, om 500 euro per persoon voor de 1.250 bevestigde slachtoffers te betalen, werd afgewezen door de stichting. Er was sprake van „zeer weinig verantwoordelijkheidsbesef en respect richting burgers”, volgens ICAM. „Zeker als het gaat om databases van de overheid zelf, waar je ook niet voor je plezier in staat.” De stichting wil daarom voor alle mogelijke slachtoffers een schadevergoeding.

Over het datalek werd in 2021 voor het eerst geschreven door RTL Nieuws. GGD-medewerkers zouden adresgegevens, telefoonnummers en zelfs burgerservicenummers van geteste mensen hebben verkocht op internetmarktplaatsen, Telegram en Snapchat. Deze medewerkers werden gearresteerd en later veroordeeld, maar de betrokken instanties zouden volgens de dagvaarding van stichting ICAM geen goede screening van de medewerkers hebben gedaan, die vervolgens meer toegang tot de systemen kregen dan nodig. Er zou daarnaast een gebrek aan toezicht zijn geweest.