Marokkaans elftal racistisch bejegend in Spanje, tegenstander Peru krijgt klappen van politie

In Spanje hebben twee incidenten rond de nationale voetbalelftallen van Marokko en Peru maandagavond voor een rel gezorgd. Het Marokkaanse elftal werd in het Eurostars Madrid Tower hotel racistisch behandeld door het personeel en voetbalspelers van Peru werden aangevallen door de politie.

Dinsdagavond spelen Marokko en Peru tegen elkaar in een vriendschappelijke wedstrijd in de Spaanse hoofdstad. De ploegen kwamen maandagmiddag aan in Madrid. Medewerkers van het hotel waar de Marokkanen verblijven, Hotel Eurostars Madrid Tower in de noordelijke wijk La Paz, hebben zich op de sociale media racistisch uitgelaten over de spelers. Ze schreven onder meer „we schijten op de Ramadan en hun klote-overtuigingen” en ‘malditos moros de mierda’ [verdomde Moren]. ‘Moor’ is in Spanje een scheldwoord voor islamitische Noord-Afrikanen. Bij de teksten werd ook een selfie geplaatst van een groepje medewerkers dat in de keuken stond om het eten voor de spelers klaar te maken.

De uitingen van de medewerkers gingen viraal en veroorzaakten woede onder de Marokkaanse gemeenschap in Spanje. Geheel verrassend vinden de meesten het racisme niet. „Niks nieuws dit in Spanje”, schrijft Safae Ziani op Instagram. „In Spanje zijn ze altijd al racistisch tegen Marokkanen. We maken het elke dag mee”, reageert Karima Haji.

De nationale politie heeft een van de hotelmedewerkers aangehouden. Het hotelmanagement betreurt de gebeurtenis. „Bij Eurostars Tower veroordelen wij elke racistische daad. We bieden onze excuses aan, aan alle mensen die zich beledigd hebben gevoeld. De medewerkers achter deze uitlatingen zijn ontslagen, aangeklaagd of opgepakt en moeten zich nu verantwoorden voor hun daden”, zei de hotelmanager in een verklaring tegen Spaanse media.

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui reageerde maandagavond in een persconferentie op de kwestie. „In onze religie wordt ons geleerd om te vergeven en daarom vergeven wij hem [de medewerker die is opgepakt]”, zei hij met een glimlach. „Het is een jongen van begin twintig. Hij heeft geen idee en zal op een dag begrijpen dat wat hij denkt over moslims niet de realiteit is.”

Peru

Twee kilometer naar het zuiden, voor het Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding in de zakenwijk Hispanoamérica, vond een paar uur later een gevecht plaats tussen de internationals van Peru en de Spaanse politie. De spelers stonden voor het hotel om hun fans te begroeten toen er onrust ontstond. Op beelden is te zien hoe een van de agenten doelman Pedro Gallese, die speelt bij het Amerikaanse Orlando City SC, hard begint te duwen, terwijl andere agenten de vlaggen van de fans afpakken en op de grond gooien. Een gevecht breekt uit. Gallese werd meegenomen naar het politiebureau, maar na tussenkomst van de Peruaanse ambassade is hij weer vrijgelaten.

Antiracismebewegingen spreken van een structureel probleem bij de politie, waarbij migranten of niet-Spanjaarden altijd hardhandig worden aangepakt. De politie ontkent dit. In een verklaring laat de politie weten dat ze wel moest ingrijpen, omdat de spelers de veilige afstand tussen hen en de fans hadden overschreden.