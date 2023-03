In een kleine vergaderzaal zitten zes Tweede Kamerleden op een rij, vorige week woensdag: Jaco Geurts (CDA), Caroline van der Plas (BBB), Thom van Campen (VVD), Leonie Vestering (Partij voor de Dieren), Derk Boswijk (CDA) en Tjeerd de Groot (D66). Ze gaan het hebben over de debatten die ze willen aanvragen, over vragen die ze hebben aan het kabinet over landbouw en natuur. Geurts, die de voorzitter is, geeft het woord aan Van der Plas. „Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken”, zegt zij, „om de Partij voor de Dieren te feliciteren met hun winst in de provincies en de Eerste Kamer.” Ze buigt zich voorover om Leonie Vestering aan te kijken, maar die kijkt weg.

Als Van der Plas is uitgepraat, zegt Geurts: „Mevrouw Vestering, wilt u reageren…” Nee, zegt ze. Haar microfoon staat uit. „… op de felicitaties?”, zegt Geurts. „Dank u wel”, zegt Vestering. Ze kijkt Van der Plas nog steeds niet aan. De andere Kamerleden lachen en roepen: „òh, óóóh…” Van der Plas glimlacht.

Het is haar tweede dag in het Tweede Kamergebouw sinds de verkiezingsoverwinning van BBB. In de hal, op dinsdag, had VVD’er Van Campen geroepen: „Kom hier, meid.” Ze hadden elkaar omhelsd. SGP’er Kees van der Staaij had haar ook omhelsd. Ze kreeg appjes van ministers en Kamerleden, óók van de Partij voor de Dieren. Maar niet van Vestering. JA21, de SP en ex-50Plusser Liane den Haan stuurden bloemen. Een CDA’er uit het kabinet kwam tegen Van der Plas zeggen hoe gezellig het altijd leek te zijn bij BBB op de vijfde verdieping, en hoe anders het was verderop in de gang, bij zijn eigen partij.

„Ik dacht wel dat er gedoe van zou komen”, zegt Leonie Vestering woensdagmiddag, als ik langskom in haar werkkamer. Ze zucht. „Zo voed ik mijn kinderen natuurlijk niet op.” Ze zegt ook dat ze Van der Plas altijd groet in de gang, koffie voor haar inschenkt als ze in debatten bij elkaar zitten. „Maar we doen hier niet aan sport, ik zit hier om te strijden tegen alles waar zíj voor staat in de veehouderij.” Ze zegt ook: „Iedereen wil toch zo graag oprechte politici? Ik vind dat je iemand moet feliciteren als het uit je hart komt en mijn hart denkt: arme dieren.”

Vanaf de publieke tribune had ik de dag ervoor gezien hoe Kamerleden zich om Van der Plas verdrongen en ik dacht: wie van hen wensen haar diep van binnen een flinke afgang toe? Van Kamerleden had ik al gehoord dat het kabinet nog maar niet moest vallen, dan hadden de BBB’ers meer tijd om fouten te maken. Maar willen kiezers politici die elkaar alleen feliciteren als ze elkaar een overwinning echt gunnen?

In de rokershoek, bij de uitgang, zeg ik woensdagavond tegen Van der Plas wat Leonie Vestering zei over haar „hart” en de „arme dieren”. Ze knikt. „Dat snap ik. Daar heb ik respect voor.”

