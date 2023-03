Is gratis mountainbiken straks voorbij op de Veluwe?

Als je op je mountainbike over een hobbelig pad door de bossen crosst, kom je als het goed is in een flow, weet Ton de Haan (54) uit Wageningen. Een ritme dat je krijgt als je heuvel na heuvel op en neer rijdt. „Het is gedachteloos zijn, maar toch het moment meemaken”, zegt De Haan. „Mensen zeggen weleens: als je wandelt, geniet je van de natuur en als je fietst, kijk je naar de grond. Dat klopt niet.” Het buiten zijn hoort er voor De Haan echt bij. Vanuit zijn huis fietst hij zo de Veluwe in. Al twintig jaar probeert hij daar in die flow te komen.

Mogelijk kan Ton de Haan dat over een tijd niet meer gratis doen. De Veluwealliantie (bestaande uit verschillende wethouders, een Gelderse gedeputeerde en afgevaardigden van onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Koninklijke Horeca Nederland, de LTO en de ANWB) overlegt al een tijd over een betaald vignet voor mountainbikers en ruiters. Een besluit is nog niet genomen. Als het Veluwe-vignet er komt, is het in eerste instantie vrijwillig, later wordt het wellicht verplicht.

Er is een reden dat mountainbikers moeten betalen en fietsers en wandelaars niet. „Voor mountainbikers en ruiters moet je vaak speciale paden aanleggen, en dat krijgt een terreineigenaar niet vergoed”, zegt Johan Kaspers. Hij leidt het project Financiering Beheer Recreatieve Infrastructuur Veluwe, dat in 2020 werd opgezet omdat de terreineigenaren van de Veluwe geldproblemen hebben.

Kaspers: „Zij draaien verlies op de aanleg en het onderhoud van recreatieve wandel- en fietsroutes”. De druk op de natuur wordt bovendien steeds groter. „Tegelijk verwachten we meer kwaliteit; dat bankje moet er goed bij staan.”

Kaspers probeerde, samen met de Veluwealliantie, oplossingen te zoeken voor het geldtekort. Een van die oplossingen is het vignet.

Vignet kopen

Op meerdere plaatsen in Nederland zijn vignetten al verplicht. Zo moet een mountainbiker voor verschillende routes van Natuurmonumenten al een vignet kopen. Voor 15 euro kun je een jaar lang fietsen, een dagpas kost 6 euro. Op de Utrechtse Heuvelrug geldt een ander vignet, voor 7,50 euro per jaar. Net als in natuur rond Almere (6,50 euro per jaar), of Landgoed Den Treek–Henschoten onder Amersfoort (25 euro per jaar). De terreineigenaren bepalen de prijzen.

Troy Corsen zou graag zien dat natuur vrij toegankelijk is voor elke recreant. Namens wielersportbond NTFU is hij belangenbehartiger voor de mountainbiker, zelf is hij ook fanatiek in de sport. De NTFU is geen voorstander van de vele verschillende vignetten. Op veel plaatsen waar de terreineigenaar een vignet invoert, mogen mountainbikers alleen op de speciale paden en niet meer ‘vrij’ rijden.

Mountainbikers zijn de vreemde eend en moeten eigen paden bekostigen, wandelaars niet Troy Corsen belangenbehartiger

In 2019 waren er volgens de NTFU 325.000 mountainbikers, vorig jaar al 480.000. „Een aanzienlijke groep”, zegt Corsen. „Maar mountainbikers zijn de vreemde eend en moeten hun eigen paden bekostigen, wandelaars niet.”

Dat heeft een reden. Natuur is niet „van ons allemaal”, zegt Kaspers. „De gronden zijn vaak privaat bezit, en dat is al meer dan honderd jaar zo. Terreineigenaren krijgen een subsidie, de openstellingsbijdrage, maar alleen als zij hun terrein openstellen voor wandelaars en gewone fietsers.” Zo profiteert de grootste groep Nederlanders. Dat mountainbikers en ruiters daar niet bij zitten is landelijk afgesproken. En de subsidie kan ook niet omhoog. „Je mag niet alles vergoeden, dan is het staatssteun”, zegt Kaspers.

Worteltapijten en stenentuinen

Speciale mountainbikepaden zijn niet goedkoop. „Een goed pad heeft de flow”, zegt Troy Corsen. „De bochten moeten lekker rollen. Er moeten obstakels zijn zoals worteltapijten van bomen, een aantal kleine golven achter elkaar, of een tuin van stenen.” Op vervelende verrassingen zit niemand te wachten. „Ineens een afgrond”, zegt Corsen, „of een sprong zonder mogelijkheid eromheen te fietsen. Er mogen geen diepe modderplassen zijn. En geen takken op ooghoogte.”

De projectbegeleiding voor ontwerp en aanleg van een pad kost volgens de NTFU zo’n 6.500 tot 16.000 euro. Een half verhard pad komt op 5 euro per strekkende meter, een speciale stenentuin 4.000 euro. Daar komen kosten van het onderhoud en het trainen van vrijwilligers nog bij.

Dit maakt het logisch dat mountainbikers zelf die paden betalen, vindt mountainbiker Ton de Haan. „Betalen voor je hobby vind ik geen probleem”, zegt hij. „Graag zelfs. In Rhenen is een hele actieve vrijwilliger die het pad bijhoudt. In een online recensie over de route las ik: „Het rondje was leuk, maar er waren drie plassen”.

„De vrijwilliger reageerde meteen: ‘Waar?’ Daar heb ik zó om moeten lachen, maar het zegt wel iets over het werk dat erin zit. Vrijwilligers zijn soms moeilijk te vinden, dus ik kan me voorstellen dat, als een gebied geprofessionaliseerd moet worden, dat geld kost.” Ook Corsen van de NTFU ziet dat. „Onderhoud moet worden bekostigd. Dan is zo’n vignet in de basis geen slecht idee.”

Wildgroei

Maar NTFU zou liever zien dat de paden voor mountainbikers worden betaald vanuit de reguliere subsidies. Of dat er één nationaal vignet komt, in plaats van de huidige „wildgroei”.

„Dat wordt ingewikkeld”, zegt Kaspers. Op de Veluwe alleen al zijn er 21 gemeenten en verschillende terreineigenaren die allemaal iets over dat vignet te zeggen willen hebben. „Maar met de vispas is het ook gelukt, dus wie weet.”

Mountainbikers Geen goed imago Onder sommige wandelaars, fietsers en natuurorganisaties hebben mountainbikers geen goed imago. Particulieren en organisaties beginnen soms juridische procedures om nieuwe routes te voorkomen of routes te sluiten – zo spande de Vereniging Nederlands Natuurlandschap een zaak aan om een route in het Rijk van Nijmegen te voorkomen (en verloor). Beschermde beestjes als de zandworm liepen gevaar door de fietsers, bleek uit onderzoek.