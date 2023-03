Inclusivitieit staat in het hart van The Sims

Virtuele Sims-mensjes kunnen sinds februari een borstbinder aan, een kledingstuk waarmee je je borsten platter kan maken. De update kwam stilletjes, zoals de makers van poppenhuisgame The Sims zo vaak sleutelden aan hun spel: gratis toegevoegd aan de eeuwig groeiende lijst van kleren, littekens en haardossen die je aan een Sim kan meegeven.

In The Sims speel je het dagelijks leven na: je bouwt een huis, ontwerpt je personages, en bestuurt hun levens. Bij de introductie in 2000 was het de eerste game die het mogelijk maakte om niet-heteroseksuele personages te spelen. Deels per ongeluk: deze mogelijkheid werd uit een vroege versie van de game verwijderd. Maar beelden van twee zoenende vrouwen kwamen per abuis in een Sims-trailer terecht. De reactie was zo positief dat de optie weer terugkwam. Vanaf dat moment was de toon gezet: inclusiviteit staat in het hart van The Sims.

De nieuwste game is al bijna tien jaar oud, maar de serie blijft populair. Volgens een kwartaalrapportage van moederbedrijf Electronic Arts groeit het aantal spelers van deel 4 nog elk jaar: de teller stond in 2021 op bijna 36 miljoen. Aan The Sims 5 wordt inmiddels gewerkt. Maar Sims-games zijn pas jaren nadat ze te koop zijn ‘af’: een eindeloze stroom toevoegingen maakt elk spel achteraf zowel qua gametechnieken als qua type Sims steeds diverser. Deze maand weer: uitbreidingspakket Samen Groeien maakt familiedynamieken complexer.

Naast de binder kunnen Sims nu ook borstamputatie-littekens krijgen, of shapewear dragen die mannelijke geslachtsdelen verhult. Mooi, vonden veel fans uit de LHBT-gemeenschap - maar zoals alles in The Sims, kan het altijd beter. De meest recente game, The Sims 4, kwam uit in 2014, net één jaar vóór de representatie van transgender mensen een belangrijk discussiepunt werd in de media. De basis van de game denkt nog steeds in mannelijk en vrouwelijk.

Idealen

En dat blijkt regelmatig te botsen op de uitwerking van de idealen van maker Maxis, die diversiteit en representatie als speerpunt ziet. Zo verplat de in-game binder niet echt de borsten - de speler moet de borsten van de Sim zelf verkleinen, of de Sim een volledig masculien lichaam aanmeten. Bijna goed, zuchten transgender fans op Sims-forums. Maar ook: fijn dat we onszelf in ieder geval terug kunnen zien.

Als pacifistische dagelijks-leven-simulator richt The Sims zijn pijlen al sinds jaar en dag op zo veel mogelijk mensen wereldwijd. Maxis heeft er baat bij om zo veel mogelijk culturen en identiteiten te omarmen. Maar volgens executive producer Phill Ring is het óók een diepgewortelde geloofsovertuiging van het team. „We wilden vanaf het begin een plek zijn waarin iedereen verhalen kon vertellen die belangrijk voor hen waren, die betekenis voor hen hebben”, zegt hij via een videoverbinding.

Phill Ring, executive producer van The Sims. Foto: Shoey Sindel

En dus kreeg The Sims 4 in 2016 een make-over op het gebied van gender. Spelers zaten niet meer vast aan een binaire keuze tussen man of vrouw, maar konden verder specificeren. Kan een Sim kinderen baren, of juist verwekken? Welke voornaamwoorden gebruikt de Sim? Later kwamen er nog andere opties bij, bijvoorbeeld om aan te geven op welke gender(s) je Sim valt: het is mogelijk om een Sim te maken die wel verliefd kan worden op vrouwen, maar alleen naar bed wil met mannen.

Op sociale media mopperen rechtse critici dat deze opties een slecht voorbeeld zijn voor kinderen. Maar heel expliciet zijn de opties niet. Maxis stopt ze vaak in submenu’s, of in de aankleedopties. Vaak moet je een beetje zoeken. Wat een binder is, legt het spel niet uit. „Het is geen eis dat je ze gebruikt als je daar geen zin in hebt”, zegt Ring. „Het gaat ons erom dat spelers de controle hebben. We proberen geen commentaar te leveren of er een grote kwestie van te maken als we dit doen. Het gaat ons erom dat The Sims een positieve plek is, ook voor mensen met een transgender identiteit.”

Maar hoe weet je wat je moet toevoegen? „Gelukkig is Maxis een divers bedrijf. We hebben mensen in ons team die kunnen zeggen: hey, dit is voor mij belangrijk.” Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om de vinger aan de pols te houden, geeft hij toe. „Sommige onderwerpen zijn nieuw, of de discussie ontwikkelt zich heel snel. We spreken daarom met bijvoorbeeld LHBT-belangenorganisaties. Maar we letten ook op de gesprekken die onze spelers hebben.”

Hoortoestellen

Dat levert weer discussie op. Bijvoorbeeld over „de juiste terminologie, en de juiste verwachtingen”, zegt Ring. „Die gesprekken gaan overigens niet alleen over LHBT-personages, maar ook over mensen uit andere culturen of met andere achtergronden.” In dezelfde update met de borstbinders, voegde Maxis bijvoorbeeld ook hoortoestellen en glucosemeters toe.

Op fora klinken fans blij, maar niet tevreden. Ze missen rolstoelen in de game, zeggen ze. Fans uit Marokko, India of Japan moeten geld uittrekken voor een uitbreidingspakket voor kleding uit hun thuislanden. Lang drongen fans ook aan op het verbreden van het aantal mogelijke huidtinten: Maxis gaf daar vorig jaar eindelijk gehoor aan.

„De passie die mensen voelen bij zoiets als nieuwe huidtinten, motiveert mij om door te gaan”, zegt Ring. Zelf wordt hij zichtbaar enthousiast als hij over de rol van voedsel in The Sims praat. „Ik groeide op in Engeland. Voor mijn familie was het altijd belangrijk dat we op zondagmiddag een familiediner konden hebben, met iedereen om de tafel.”

Maar dat verschilt per land; daarom blijft Maxis nieuwe maaltijden toevoegen. „Dan zie je dat moment dat spelers denken: oh, ik ben zo blij dat deze maaltijd waar ik mee opgegroeid ben nu deel is van The Sims, dit roept mooie herinneringen bij me op. Voor mij is de hoofdvraag: hoe doen we dat voor zo veel mogelijk verschillende mensen?”